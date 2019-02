Manuel Marchena marca el paso al juicio del procés

Tres días de juicio ha necesitado Manuel Marchena para marcar el paso de un proceso que puede alargarse durante meses. El presidente del tribunal que juzga al procés ha cortado a todas las partes, salvo a los acusados durante sus declaraciones, para dibujar algunas líneas rojas que, como ya hizo durante el juicio contra Francesc Homs por la consulta del 9-N, no tiene intención de permitir que se crucen.

Las ideologías

Con once políticos en el banquillo juzgados por posibles delitos cuando diez de ellos ejercían como políticos, parece inevitable que la política forme parte de este proceso. El presidente del tribunal, sin embargo, dejó claro desde el principio que ellos no juzgan la ideología de ninguno de ellos, ni permitirán que la de la acusación popular busque protagonismo. "No va a ser posible un debate ideológico", dijo antes de que Oriol Junqueras empezase su declaración.

Reprimenda a la Abogacía

Rosa María Seoane, representante de la Abogacía del Estado en este juicio tras ser apartado Edmundo Bal, se estrenó con alguna reprimenda del presidente del tribunal cuando insistió en preguntar varias veces sobre un mismo asunto al exconseller de Interior, Joaquim Forn, e incluso apostillando una de sus respuestas. "No vamos a hacer la glosa de la respuesta de los acusados", le dijo Marchena.

Cortar al fiscal

El fiscal Fidel Cadena, uno de los cuatro representantes del Ministerio Público en este caso, también tuvo que interrumpir su interrogatorio a Forn cuando Marchena le pidió que "vamos a intentar formular preguntas y no tratar de obtener la adhesión de ese documento por parte del procesado". Cadena preguntaba al exconseller de Interior sobre un informe previo a la celebración del 1-O donde, según el fiscal y según niega la defensa, se dice que el referéndum "se ha de celebrar".

En otro momento también reprochó a Seoane, Abogada del Estado, que repitiese varias veces la misma pregunta buscando que "se acomode a lo que usted espera".

Cortes a Vox

El presidente del tribunal rechazó expulsar al partido ultraderechista Vox del juicio como acusación popular, como habían pedido algunas defensas, pero sí ha parado los pies en más de una ocasión a sus representantes legales. Fue el segundo día, durante las cuestiones previas, cuando frenó en seco al letrado Pedro Fernánde - vicesecretario de estudios jurídicos de la formación - recriminándole que utilizase ese trámite para criticar unos lazos amarillos que, además, iban a permitir.

Tampoco dudó Marchena un día después al negar una de las peticiones de Javier Ortega-Smith, secretario general del partido, que pedía leer en alto las preguntas que tenía preparadas para Oriol Junqueras para que la sala pudiese "valorar su silencio". La Sala, dijo Marchena, no se iba a prestar a esa "escena".

Marchena también cuestionó abiertamente el delito de organización criminal que Vox imputa a los acusados, aunque anunció que despejarían esa duda en la sentencia: "La Sala constata que hay un problema desde la perspectiva del soporte fáctico de ese delito de asociación ilícita", dijo.

"Estrategias dilatorias"

Las defensas, después de ver cómo el tribunal rechazaba buena parte de las cuestiones previas planteadas, también han comprobado cómo Marchena les ha impedido interrumpir el juicio de una forma que los jueces consideran innecesaria. Protestaban varios abogados contra el rechazo de las cuestiones cuando fueron parados en seco afirmandoq ue no iban a admitir "estrategias dilatorias".