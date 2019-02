Vila explica su salida del Govern: "Si somos aprendices de mago, me voy"

Santiago Vila, exconseller de Empresa, ha necesitado menos de un minuto en el juicio del procés para tirar por tierra las alegaciones de diálogo y negociación del resto de sus exompañeros del Govern de Carles Puigdemont. Ha explicado cómo intentó negociar una salida no unilateral hasta el mismo día de su dimisión, y cómo dejó su puesto cuando vio que el Govern encaraba la vía de la Declaración Unilateral de Independencia: "Si somos aprendices de mago, si no somos capaces de gestionar emocionalmente esto, me voy", ha dicho que aseguró a Carles Puigdemont.

Explicando que un sector del Govern era contrario a gobernar sólo para el electorado independentista - "considerábamos que era la obligación del Gobierno ser el Gobierno de todos" - ha relatado cómo negoció con altos cargos del PSOE y del Gobierno de Rajoy una salida no unilateral hasta la madrugada del 25 de septiembre. "Creemos que lo hemos conseguido", dice, pero al día siguiente comprueba cómo Puigdemont opta por no convocar elecciones.

Vila ha relatado a continuación lo que le dijo al president Puigdemont, que le había encargado esta mediación: "Si no nos vemos capaces de justificarnos, somos aprendices de mago, cedemos a la presión de las redes sociales, si no somos capaces de gestionar emocionalmente esto, sintiéndolo mucho, me voy", asegura que le dijo a Puigdemont.

Una declaración que por el momento contradice, en lo relativo a la unilateralidad, las declaraciones del resto de imputados que desde el primer momento han explicado al tribunal que en todo momento, incluso al declarar la independencia y al convocar el referéndum, buscaban el diálogo y una salida negociada con el ejecutivo de Mariano Rajoy, especificando que intermedió con el Gobierno central por orden de Carles Puigdemont.

El exconseller Santi Vila. / Senyal del Tribunal Suprem (ACN)

El referéndum

Vila se ha pronunciado también sobre el referéndum, y en la línea iniciada ayer por su compañera de banquillo Dolors Bassa ha añadido que en un momento dado, tras la prohibición del Constitucional, "el referéndum muta a una gran movilización política que personalmente nunca reconocí como referéndum". Más tarde ha vuelto a entonar la autocrítica citando las relaciones entre el Govern y el ejecutivo de Mariano Rajoy: "No supo ni nosotros supimos crear las condiciones de confianza adecuadas para una negociación".

La Fiscalía pide siete años de cárcel y una multa de 30.000 euros para Vila por malversación y desobediencia, acusándole de participar en las decisiones del Govern previas a la DUI del 27 de octubre y encaminadas a la independencia. Vila abandonó el Govern de Carles Puigdemont un día antes, en desacuerdo con la deriva unilateral del ejecutivo catalán. "La misma noche del 1-O y durante octubre publiqué diversos artículos en los que expresaba que, en mi opinión, nuestra responsabilidad institucional era ser el Gobierno de los ciudadanos que habían participado pero también de los que se habían quedado en casa, incluso abrumados", ha añadido.

No malversación

También ha negado Vila la malversación de caudales públicos: "Asumíamos que en el futuro si se tenían que tomar decisión o asumir algún gasto se tomaría de forma colegiada para que cada uno de nosotros pudiera decidir si era adecuado o no, no se tomó nunca ningún tipo de decisión de este tipo", añadiendo que "en lo personal yo quedé doblemente tranquilo: nadie en mi departamento iba a tomar ninguna decisión que comportara un gasto público y sabía que si había algún posible gasto a asumir pasaría por el Gobierno".

Vila ha empezado su declaración en el juicio contra el procés desmarcándose claramente de la estrategia del resto de imputados, asegurando en términos generales que si pudieran revisar las decisiones pasadas "a pelota pasada no sé cómo actuaríamos, seguramente revisaríamos esas decisiones" preguntado por los decretos firmados durante el otoño independentista. "Lamento profundamente lo que ha pasado, lo que ha pasado en Catalunya es impropio de una sociedad avanzada, teníamos que haber hecho las cosas de una forma muy distinta", ha dicho más tarde.