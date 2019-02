Celaá: "No creo que tengamos ningún problema en publicar la carta"

La ministra y portavoz Isabel Celaá ha explicado a una pregunta de la Cadena SER que no cree que el Gobierno tenga "ningún problema en publicar la carta" remitida por el Vaticano al Gobierno. "El cardenal dice que no se opone y dice que el Valle de los Caídos no se puede oponer a la exhumación de los restos de Franco", ha explicado.

Celaá ha reiterado que la Iglesia no tratará de impedir la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. "La Iglesia no se opondrá a la exhumación de Franco -así nos lo ha hecho saber- entendiendo que es facultad del poder civil y que debe seguir sus instrucciones", ha declarado Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Con estas mimbres tenemos este cesto"

Respecto al papel del Gobierno, la ministra ha asegurado que ha cumplido con su parte. "El Gobierno ha cumplido. Ha llevado todo el trámite administrativo hasta el final ¿Ha sido largo? Sí, porque ha sido garantista. Ojalá las víctimas de la dictadura hubieran tenido tantas garantías", ha dicho.

A preguntas de los periodistas, la ministra ha insistido. "Este es un Estado de derecho, el Gobierno tiene una facultad y no va a seguir manteniendo un dictador en un lugar de exaltación pública. Ese es el camino que va a seguir el Gobierno. Quedan las garantías de las partes como es la familia". Celaá dice que queda el tiempo que le quede al Gobierno. "Con estas mimbres tenemos este cesto", ha concluido.