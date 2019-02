La semana de los presidentes

La semana que ha comenzado servirá para dar por terminada la primera fase de la vista oral con el interrogatorio de los procesados, cuyo denominador común ha sido aceptar el delito de desobediencia por "mandato del pueblo" y negar los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

La fase de interrogatorios a los procesados ha tenido un invitado de excepción, como ha sido el president de la Generalitat, Joaquim Torra, quien durante tres días ha acudido al juicio para presenciar los interrogatorios del vicepresidente Junqueras y la de los lideres sociales, Jordi Sanchez y Jordi Cuixart.

Pero la presencia de Torra no va a ser la única en cuanto a relevancia institucional, puesto que a partir de mañana acudirán al juicio como testigos dos ex presidentes, Mariano Rajoy y Artur Mas, dos presidentes en activo, Roger Torrent, presidente del Parlament e Íñigo Urkullu, presidente del Gobierno Vasco, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y varios ministros como Montoro y Zoido.

Todos ellos propuestos por Vox, lo que permitirá el estreno en el juicio de los letrados de la acusación popular a los que no hemos podido escuchar hasta este momento dada la negativa de los acusados a responder a sus preguntas. Muchos de los testigos ya citados, entre ellos Rajoy, han sido solicitados por esta parte, por lo que los abogados de Vox Javier Ortega Smith y Pedro Fernández serán los primeros en interrogarles, aunque todos los letrados tienen derecho a formularles preguntas.

Aun así, no parece que los jueces den excesiva relevancia a estas testificales "políticas" puesto que apenas van a conceder media hora para cada uno de los interrogatorios. Según la diligencia de ordenación dictada el pasado viernes, las veinte primeras testificales se concentran en el miércoles y el jueves, diez testigos por día para cada uno de los cuales se han reservado 30 minutos.

El primero en comparecer seguirá siendo el diputado de ERC Joan Tardá, y le seguirán el presidente del Parlament catalán, Roger Torrent; y el expresidente de la Generalitat Artur Mas. Tras los políticos catalanes será el turno de Sáenz de Santamaría y el exministro Montoro.

Por la tarde, a las 16.00 horas, será el turno de Rajoy, seguido de la excoordinadora general del PdeCAT Marta Pascal y de la expresidenta del Parlament Nuria Gispert. Cierran el calendario del miércoles las comparecencias de los exdiputados de la CUP Eulalia Reguan y Antonio Baños.

El 28 de febrero comenzará con la testifical del lehendakari Iñigo Urkullu y le seguirán el diputado de ERC Gabriel Rufián; el exparlamentario catalán Albano Dante-Fachín; el expresidente del Parlament Ernest Benach; y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La sesión de la tarde del jueves se ha reservado para el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, cuya testifical se ha incluido en el trámite de cuestiones previas del juicio; el exportavoz de En Comú Podem Xavier Domenech; el secretario general de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta; el secretario de Asuntos Sociales y Familia, Francesc Iglesias; y el director del Catsalut, Adrià Comella.