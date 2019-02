Zoido explica en el juicio el despliegue de 6.000 agentes el 1-O en Catalunya

Alberto Pozas El abogado de Forn lee en alto el auto de la magistrada del Tribunal Superior de Catalunya que ordenaba impedir el referéndum. El juez Marchena le pide que sea concreto en la pregunta. 28/02/2019 16:44

Susana Elguea Zoido, durante su declaración ante el tribunal que juzga el procés (Foto: EFE, Tribunal Supremo) 28/02/2019 16:35

Alberto Pozas Desde el principio, dice Zoido, "surgían problemas, pero eso lo llevaban los operativos, ellos podrán decir cómo lo comprobaron y qué pruebas tienen". Critica el exministro la actuación de los Mossos durante el 1-O. La Fiscalía considera que Joaquim Forn y el Govern instrumentalizaron a la policía autonómica catalana para permitir el referéndum. 28/02/2019 16:31

Alberto Pozas "En ocasiones he pensado si no hubiera sido totalmente distinto", dice Zoido, si hubiesen convocado a 12.000 Mossos y no a la mitad. 28/02/2019 16:29

Alberto Pozas Carga Zoido contra el dispositivo de los Mossos d'Esquadra en el referéndum ilegal: "El dispositivo que parece que se puso era totalmente insuficiente y a las pruebas me remito". 28/02/2019 16:27

Francisco Javier Alvarez El día de las votaciones las aglomeraciones de personas impedían poder cumplir las órdenes del juez para impedir las votaciones y parece ser que la Policia comienza a tomar medidas con carácter exclusivo ya que los Mossos no cumplían con su deber”. Dice Zoido 28/02/2019 16:26

Alberto Pozas Joaquim Forn observa atento el interrogatorio sentado detrás de su abogado. Es el más interesado en los testigos de carácter policial. 28/02/2019 16:24

Alberto Pozas Dice el exministro que "el secretario de Estado me dijo que no se habían cumplido las previsiones a las que se habían comprometido los Mossos d'Esquadra". 28/02/2019 16:23

Alberto Pozas Primer dardo de Zoido a los Mossos d'Esquadra y su actuación el 1-O: "Según tengo entendido en algunos colegios tanto Policía Nacional como Guardia Civil tuvieron que retirarse sin intervenir dada la presencia masiva que había que les imposibilitaba el poder hacerlo, no había en ningún sitio Mossos que pudieran tomar un posible relevo en ese caso puesto que no se vieron unidades de intervención". Había colegios sin cerrar, añade. 28/02/2019 16:21

Alberto Pozas "¿Fue cumplida rectamente la orden?", pregunta el abogado de Forn sobre la orden de la jueza de preservar la seguridad ciudadana el 1-O. "Sí", contesta Zoido.m 28/02/2019 16:19

Alberto Pozas "Habían previsto un contingente de unas 6.000 personas y se enviaron pero no estuvieron los 6.000, estuvieron en una franja determinada, había relevos, no se podía despreocupar el resto de la nación en algunas materias", explica Zoido. 28/02/2019 16:13

Alberto Pozas Explica Zoido que la Secretaría de Estado de Seguridad decidió enviar refuerzos después de los disturbios del 20-S: "El día 22 de septiembre le mandé al conseller la notificación de que, dadas las circunstancias, íbamos a reforzar la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en Catalunya en misión de auxilio a los Mossos d'Esquadra y para cumplir como policía judicial". 28/02/2019 16:13

Francisco Javier Alvarez Zoido sin papeles ni datos que consultar cruza los dedos de sus manos y asegura que la actuación policial fue proporciionada 28/02/2019 16:10

Alberto Pozas Defiende Zoido que la actuación de Policía y Guardia Civil "fue una actuacón proporcionada dadas las circunstancias" el 1-O. 28/02/2019 16:07

Francisco Javier Alvarez El ex ministro de interior Jusn Ignacio Zoido,62 años, casado , diputado en el Congreso. Jura decir verdad 28/02/2019 16:06

Alberto Pozas El abogado de Forn, Xavier Melero, pregunta a Zoido por las explicaciones que dio en la Comisión de Interior del Senado. Allí dijo que "lamento los heridos pero los culpables no son los policías sino los que generaron la crispación": http://cort.as/-FFah 28/02/2019 16:06

Alberto Pozas Su testifical ha sido pedida por el exconseller de Interior, Joaquim Forn. Espera que las respuestas de Zoido demuestren que él no dio órdenes políticas a los Mossos d'Esquadra. 28/02/2019 16:01

Alberto Pozas El exministro del Interior y diputado por Sevilla, Juan Ignacio Zoido, lleva media hora en el Tribunal Supremo. Su testifical empieza en los próximos minutos: tendrá que explicar el despliegue de más de 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en Catalunya en 2017. 28/02/2019 15:59

Íñigo Renedo El exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a su llegada esta tarde al Tribunal Supremo para declarar como testigo en el juicio del procés. 28/02/2019 15:55

Alberto Pozas Termina la testifical de Ada Colau. La sesión se suspende hasta las 16:00 cuando declarará el exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. Colau ha defendido el pacifismo de la ciudadanía el 20-S y el 1-O y ha lamentado que los acusados estén en prisión provisional: http://cort.as/-FF5v 28/02/2019 13:09

Francisco Javier Alvarez Colau:” se me parte el alma de ver a Cuixart aquí. Si por el 1-O estamos aquí, deberíamos estar en el banquillo millones de personas” 28/02/2019 13:01

Susana Elguea La alcaldesa de Barcelona, durante su declaración 28/02/2019 13:00

Alberto Pozas Explica Colau que "se me parte el alma de ver que están en situación de prisión preventiva pero si por el 1-O estamos aquí, deberíamos estar millones de personas". 28/02/2019 13:00

Alberto Pozas Colau habla ahora del 1-O en su ciudad. "Nos maravilló el tipo de movilización que vimos, inaudita, millones de personas auto organizadas". Define a Jordi Cuixart como una persona "de consensos, pacífica". 28/02/2019 12:59

Francisco Javier Alvarez Marchena impide que Colau haga una explicación sociológica sobre el 1-O. Aun así dice que fue un día “ de la gente determinada a votar libremente” 28/02/2019 12:58

Alberto Pozas Destaca la alcaldesa que todas las manifestaciones en Barcelona han sido en los últimos años "pacíficas, cívicas y familiares". Ni Fiscalía ni Abogacía del Estado preguntan a Colau. 28/02/2019 12:54

Francisco Javier Alvarez El 1-O las cargas policiales brutales alteraron una jornada pacífica, masivas y civicas 28/02/2019 12:53

Alberto Pozas Explica Ada Colau que, según un informe de los servicios municipales de Barcelona, el 20-S no hubo más incidentes que en otras concentraciones, sólo teniendo que poner "más vallas" en las calles que otras veces. 28/02/2019 12:53

Francisco Javier Alvarez Ningún cargo público de la Generalitat o del Govern se ha quedado a esta última declaración de la mañana. Veremos si regresan con Zoido esta tarde 28/02/2019 12:51

Francisco Javier Alvarez Colau reprocha que “ sin cita judicial previa, la comitiva judicial entró en una institución democrática ( consejeria de economía) y detuvieron a cargos públicos. Percibí una situación de escepcionalidad”. Parece que olvida la testigo que el resgistro y las órdenes de detención están autorizadas por una juez 28/02/2019 12:49

Alberto Pozas Pide Marchena al abogado de Vox que deje que Colau termine sus respuestas sobre el 20-S. 28/02/2019 12:44

Alberto Pozas Javier Ortega-Smith, abogado de Vox, pregunta a Colau si escribió "un Twitter" sobre el 20-S y pregunta por su participacion. "Me llegaron muchos mensajes de alarma por los hechos graves que estaban sucediendo, cargos de mi gobierno municipal se desplazaron físicamente al lugar de los hechos. Hice una declaración institucional, había una sensación de estado de excepción", explica. 28/02/2019 12:41

Francisco Javier Alvarez Ada Colau traslada su”incomodidad profunda por tener que contestar a VOX “ pero contestará 28/02/2019 12:40

Alberto Pozas Colao anuncia que contestará a todo, está obligada como testigo, pero explica su incomodidad por contestar a Vox. "Estoy dispuesta a responder a todas las preguntas por respeto a esta Sala pero traslado mi incomodidad por responder a un grupo de extrema derecha". 28/02/2019 12:40

Alberto Pozas Empieza el testimonio de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Se le preguntará tanto por la organización del 1-O en la capital catalana como por varios tuits que escribió animando a la participación y a proteger las instituciones catalanas el 20-S. 28/02/2019 12:38

Alberto Pozas Tanto Gabriel Rufián como Albano Dante-Fachín han negado que el 20 de septiembre y el 1 de octubre hubiese un ambiente crispado y violento en las calles de Catalunya. Las defensas buscaban este testimonio para combatir el que llegará en los próximos días, sobre todo, desde altos mandos policiales: http://cort.as/-FEng 28/02/2019 12:04

Alberto Pozas Termina la testifical de Benach y el tribunal hace un receso de media hora. Si no hay cambios, la próxima en testificar será la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. 28/02/2019 12:02

Alberto Pozas Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, busca en las respuestas de Benach herramientas para defender a la expresidenta del Parlament de Catalunya. 28/02/2019 11:39

Alberto Pozas Ernest Benach, expresident del Parlament, explica las funciones de la Mesa del Parlament a la hora de tramitar iniciativas parlamentarias: "Tiene que juzgar su la forma de presentación es la correctea o no es la correcta". En la línea de defensa de Carme Forcadell, que busca no responsabilizarse del contenido de once iniciativas como la Ley del Referéndum o la de Transitoriedad, tramitadas a pesar de las advertencias del Constitucional: http://cort.as/-FB0z 28/02/2019 11:38

Francisco Javier Alvarez Ritmo vertiginoso en los testigos. Ahora declara Ernest Benach ex presidente del Parlament por ERC. Marchena limita con cirugía de precisión las opiniones de los testigos sólo “ nos interesa lo que vio, sintió o supo por si mismo “ 28/02/2019 11:36

Alberto Pozas Calendario de encuentros de Urkullu: 19 de junio de 2017 : encuentro con Puigdemont en el Palau de la Generalitat.

: encuentro con Puigdemont en el Palau de la Generalitat. 19 de junio de 2017 : encuentro con Sáenz de Santamaría en el aeropuerto de Barcelona.

: encuentro con Sáenz de Santamaría en el aeropuerto de Barcelona. 20 de junio de 2017 : Rajoy llama a Urkullu.

: Rajoy llama a Urkullu. 19 de julio de 2017: reunión de dos horas con Rajoy.

reunión de dos horas con Rajoy. 26 de agosto de 2017 : encuentro con Puigdemont en el acto de repulsa a los atentados en Catalunya.

: encuentro con Puigdemont en el acto de repulsa a los atentados en Catalunya. 21 de septiembre de 2017 : Urkullu llama a Rajoy tras los disturbios del 20-S.

: Urkullu llama a Rajoy tras los disturbios del 20-S. 4 de octubre : le piden que intensifique la mediación. Recibe una llamada de Ortuzar. Recibe una llamada del exconseller Vila. Llama a Puigdemont.

: le piden que intensifique la mediación. Recibe una llamada de Ortuzar. Recibe una llamada del exconseller Vila. Llama a Puigdemont. 20-21-22-23 de octubre : comunicación "escrita" con Puigdemont sobre la DUI.

: comunicación "escrita" con Puigdemont sobre la DUI. 25 de octubre : negociaciones para evitar el 155 y la DUI.

: negociaciones para evitar el 155 y la DUI. 26 de octubre: llamada a Puigdemont. Llamadas también a Vila, en contacto con Rafael Catalá. 28/02/2019 11:33

Francisco Javier Alvarez Dante Pregunta si puede manifestar lo que piensa de este juicio y Marchena le dice no, puede marcharse 28/02/2019 11:31

Francisco Javier Alvarez El testigo insiste en que la concentración fue pacífica y solo vio a los periodistas subidos en los coches de la guardia civil 28/02/2019 11:29

Francisco Javier Alvarez Marchena pone límites a la proyección de vídeos “porque él testigo ya ha contado lo que vio ese día”. La defensa hace constar su protesta” 28/02/2019 11:27

Francisco Javier Alvarez El testigo estuvo el día 20-septiembre en la concentración y califica el acto como una concentración coral y no independenttista. No le parece que hubiera tensión con los guardias civiles : le pregunte a un guardia si le molestaba el humo de mi cigarrillo. Me dijo que no 28/02/2019 11:13

Alberto Pozas Albano Dante-Fachín niega haber visto violencia el 20 de septiembre, explicando incluso que se puso a fumar al lado de los agentes. "La única preocupación que percibí fue que le molestara el humo de mi cigarro, y me dijo que no, no lo digo con ánimo de hacer ninguna broma". 28/02/2019 11:12

Francisco Javier Alvarez Albano Dante, ex diputado de Podemos se define como “precario” para calificar su situación laboral como la de millones de personas. Está propuesto por la defensa. 28/02/2019 11:07

Alberto Pozas Termina Gabriel Rufián y empieza Albano Dante-Fachín, que define su profesión como "precario". El exparlamentario de la formación morada en el Parlament está aquí para testificar sobre el 20-S, como Rufián. 28/02/2019 11:05

Elisa Muñoz La declaración de Iñigo Urkullu, resumida en poco más de tres minutos http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/20190228105759151 28/02/2019 11:04

Francisco Javier Alvarez Una sola pregunta fe VOX provoca la respuesta desafiante de Rufian: me desagrada que estén aquí Antes de marcharse Rufian ha dado uno por uno la mano a los procesados 28/02/2019 11:03

Francisco Javier Alvarez El diputado de Esquerra contesta en tono desafiante y chulesco. Soy socio de la biblioteca de mi barrio. El presidente Marchena dice que no le interesa nada en absoluto lo que opine Rufian sobre el proces, solo lo que vio ese día en Barcelona 28/02/2019 11:00

Francisco Javier Alvarez Rufian asegura que el día 1-octubre vio “ imágenes que nos perseguirán a todos los demócratas de guardia civil apaleando a señoras” 28/02/2019 10:57

Alberto Pozas El parlamentario de ERC pasa ahora a describir lo que vio el 1-O: "Es una salvajada golpear a la gente porque vote", negando haber visto ningún tipo de violencia por parte de los ciudadanos. 28/02/2019 10:55

Francisco Javier Alvarez Que vio sr Rufian? Vi gente ( ríe abiertamente) El presidente le advierte que no califique. 28/02/2019 10:53

Alberto Pozas Marchena advierte a un Rufián muy correcto por ahora. "Usted no está aquí para opinar, el tribunal le pide que lo describa", dice sobre el 20-S. "Está usted como testigo en una sala de justicia". 28/02/2019 10:53

Alberto Pozas Rufián niega que el 20-S hubiese un ambiente crispado y hostil frente a la Consellería: "Estuvmos ahí, atendimos a algún medio y salimos a comer algo, me chirría muchísimo que se dijera que aquello era un tumulto peligroso, yo fui a merendar, en una revolución merienda poca gente". 28/02/2019 10:52

Francisco Javier Alvarez Marchena le advierte que no está aquí para hacer valoraciones 28/02/2019 10:52

Francisco Javier Alvarez Rufian responderá a todos “ aunque le parece una vergüenza que VOX esté aquí” 28/02/2019 10:48

Alberto Pozas Empieza la testifical de Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados. Está aquí para declarar sobre lo que vio el 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía. "Son amigos, padres políticos, pero no me impide declarar, prometo" decir la verdad. 28/02/2019 10:47

Francisco Javier Alvarez Termina Urkullu desvelando que nunca hablo con Rajoy sobre aplicar el estado de escepcion 28/02/2019 10:46

Alberto Pozas A preguntas de Vox, Urkullu niega que el ejecutivo se plantease activar el estado de sitio en vez de el artículo 155. Termina su testifical. 28/02/2019 10:45

Alberto Pozas Urkullu está revelando algo que no dijo ayer Soraya Sáenz de Santamaría: que el primer contacto que tuvo con el ejecutivo central fue con ella. Y sus explicaciones de estos contactos van mucho más allá del carácter esporádico y difuso que dijo ayer no recordar Rajoy: http://cort.as/-FEng 28/02/2019 10:44

Alberto Pozas Carles Puigdemont "en modo alguno tenía deseo de proceder a la dui, lo constaté el mismo 10 de octubre", explica Urkullu. 28/02/2019 10:41

Francisco Javier Alvarez Urkullu insiste en detallar cómo Rajoy “ no era pro activo a encauzar la situación de crispación que yo le estaba adviento sobre lo que estaba pasando y la actuación de la guardia civil” 28/02/2019 10:40

Alberto Pozas El ejecutivo de Rajoy no fue el que pidió que intermediase pero si le pidió "mantenerle informado en todo momento". 28/02/2019 10:39

Alberto Pozas Repite Urkullu que la actitud de Rajoy en estas conversaciones "era una actitud de escucha y atención pero no proactiva de lo que pudiera ser intentar encauzar la situación". Se comprometió a actuar "con la máxima delicadeza posible". 28/02/2019 10:37

Alberto Pozas Urkullu también ha revelado que el interlocutor del exconseller Santi Vila con el ejecutivo central era el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá. 28/02/2019 10:27

Francisco Javier Alvarez Rajoy estuvo “renuente a dar cualquier paso que pudiera ser interpretado como una negociación “. Mi intuícion era que Rajoy no quería aplicar el 155 28/02/2019 10:27

Alberto Pozas Urkullu explica cómo era la respuesta de Mariano Rajoy en esas negociaciones. "Fue una actitud de escucha, de atención, de respuesta a las cuestiones que le planteaba aunque la respuesta no era la satisfactoria no era la que yo deseaba. Hubo una actitud renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse una negociación que traspasara los límites de la Constitución pero no hablamos del derecho de autodeterminación, siempre era para facilitar un espacio de distensión". 28/02/2019 10:26

Alberto Pozas "En ningún caso" Urkullu planteó un referéndum a Rajoy en estas negociaciones. "En aquellas fechas, octubre, se hablaba de suspensión de la autonomía. Hubo interpretación del riesgo del artículo 116 y todo aquello proocaba en quienes hablabábamos la conveniencia de que centráramos la cuestión en" los efectos reales de la DUI. 28/02/2019 10:22

Francisco Javier Alvarez Desvela que Puigdemont estuvo siempre muy receptivo al diálogo y le reconoció el día 26-octubre 2017 que:” la población se está rebelando en la plaza de Sant Jaume” 28/02/2019 10:22

Alberto Pozas Explica que el día 25 de septiembre por la noche acordaron que Puigdemont convocaría elecciones, pero que el president cedió por la presión de la gente de la plaza Sant Jaume y presiones dentro de JxSí. Le dijo que "no podía proceder al acuerdo que se había adoptado en esa noche madrigada de disolver el Parlament y convocar elecciones". 28/02/2019 10:20

Francisco Javier Alvarez Urkullu muy concentrado en sus respuestas no deja ni una reflexión a la improvisación. 28/02/2019 10:18

Alberto Pozas Siempre encontré una disposición al diálogo" por parte de Carles Puigdemont, explica Urkullu. "Encontré absoluta receptividad a los planteamientos que iba haciendo". Urjullu también entendió que la DUI "no había tenido un valor normativo". 28/02/2019 10:18

Alberto Pozas A partir del 4 de octubre de 2017, Urkullu fue "presentando propuestas" a ambas partes con una metodología. "Basaban un primer paso en un esquema de diálogo y negocicación, otro de distensión y acuerdo llegando a un espacio de tres meses de distensión". 28/02/2019 10:17

Francisco Javier Alvarez La memoria de Urkullu está más actualizada que l de Rajoy. El día después de los incidentes frente a la conserjería de economía habló por teléfono con Rajoy y le advirtió que todo se estaba yendo de las manos. Rajoy contestó que: en lo posible haría lo mínimo y cuidaría lo maximo” 28/02/2019 10:15

Alberto Pozas El 4 de octubre recibió varias llamadas, entre ellas la del exconseller Santi Vila, "solicitándome la intermediación". 28/02/2019 10:14

Alberto Pozas Rajoy habló con Urkullu por teléfono el 21 de septiembre: "Le dije que las cosas no debían seguir de la manera que se estaban conduciendo. Todo se estaba yendo de las manos. Había que medir mucho los pasos que se pudieran dar para no provocar situaciones que produjeran a una fracutra social. Él me contesto diciendo que en lo posible haría lo mínimo y cuidaría lo máximo en todo aquello que se hiciera". 28/02/2019 10:12

Alberto Pozas "A partir del 4 de octubre se me solicita que intervenga", dice Urkullu. Empieza a relatar su primera reunión con Rajoy en julio de 2017 en Moncloa. 28/02/2019 10:11

Francisco Javier Alvarez Iñigo Urkullu jura decir verdad. 57 años, casado, profesor y Lehendakari. Comienza su declaración a propuesta de Josep Rull 28/02/2019 10:10

Alberto Pozas "Fueron muchas las conversaciones y comunicaciones, los encuentros, con diversas personas con diferentes responsabilidades, del ámbito social, político, institucional, cultural, económico, empresarial, vinculadas con la realidad de Catalunya", relata Urkullu. 28/02/2019 10:10

Alberto Pozas Explica Urkullu que su primer encuentro con Carles Puigdemont fue "en 2017", ahí empezó su labor de mediación. La primera reunión con Rajoy fue en 19 de julio de 2017 y duró dos horas. 28/02/2019 10:09

Francisco Javier Alvarez Hoy no se sientan en el banquillo Junqueras, Bassa, Forcadell y Romeva. El tribunal autoriza que se siénten junto a sus abogados 28/02/2019 10:08

Alberto Pozas Se sienta Iñigo Urkullu en la silla. No hay "ninguna circunstancia que me impida decir la verdad" y jura decir verdad. 28/02/2019 10:07

Susana Elguea El lehendakari, a su llegada al Supremo (Foto: EFE, J.J. Guillén) 28/02/2019 10:03

Francisco Javier Alvarez El pasillo de testigos e invitados ya está a rebosar con gran expectación por la declaración de Urkullu y menos por la de los parlamentarios catalanes aunque nadie descarta que puedan protagonizar algun incidente dialéctico durante su interrogatorio 28/02/2019 09:57

Alberto Pozas David Yurre, periodista de la Cadena SER en Euskadi, ya detalló en octubre de 2017 estos contactos del lehendakari Vasco: http://cort.as/-FEf_ 28/02/2019 09:22

Alberto Pozas Ayer el expresidente Mariano Rajoy reconoció, sin dar más detalles, que mantuvo reuniones y conversaciones diversas - entre ellas con el Lehendakari o con el presidente del PNV - pero centrado en negar que se negociasen los términos de un referéndum: http://cort.as/-FEZj 28/02/2019 08:25

Alfonso Cardenal Llegada de los procesados para escuchar la declaración de los testigos http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/201902288220475 28/02/2019 08:25

Alberto Pozas Los presos del procés ya están en la Audiencia Nacional. A las 10 de la mañana empieza una de las testificales más esperadas: el lehendakari Iñigo Urkullu para explicar su labor de mediación en el otoño independentista. 28/02/2019 08:14

Carlos G. Cano El exdiputado de la CUP Antonio Baños se ha negado a responder las preguntas de la acusación popular y el juez Marchena le ha recordado que, a diferencia de los acusados, él como testigo está obligado a hacerlo. En primer lugar, para no tener que iniciar diligencias penales contra Baños ("noqueremos hacerlo", Marchena se ha ofrecido a trasladar él mismo las preguntas de Vox, pero finalmente, tras un breve receso para decidir al respecto, ha optado por llevar su negativa al "juzgado de guardia". 27/02/2019 19:25

Carlos G. Cano Montoro: "Si esto no es un delito ya no sé lo que es" https://twitter.com/La_SER/status/1100813212310659072 27/02/2019 18:48

Carlos G. Cano El fiscal le ha preguntado a Cristóbal Montoro si el control total de las cuentas de la Generalitat excluye la posibilidad de que haya actuaciones irregurales, fraudulentas o engañosas para la organización del referéndum. El exministro ha respondido que no: "Eso no lo podemos nunca excluir. Un análisis contable y presupuestario siempre puede resultar engañoso. Para eso están las investigaciones de tipo policial y de orden judicial". https://twitter.com/La_SER/status/1100807108100911104 27/02/2019 18:26

Carlos G. Cano Montoro recuerda que la Generalitat estaba presupuestariamente intervenida https://twitter.com/La_SER/status/1100804984264810496 27/02/2019 18:10

Carlos G. Cano Montoro recuerda las reuniones con Oriol Junqueras https://twitter.com/La_SER/status/1100802854372048896 27/02/2019 18:08

Carlos G. Cano El exministro Cristóbal Montoro, durante su declaración en el juicio al procés 27/02/2019 18:05

Alberto Pozas Ha terminado Rajoy. 27/02/2019 17:51

Alberto Pozas Empieza Montoro. 27/02/2019 17:51

Aitor Álvarez Termina la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el juicio del procés. Ha declarado durante casi dos horas. Empieza la declaración de Cristóbal Montoro. 27/02/2019 17:46

Albert Prat Después de proyectar un vídeo de las cargas policiales en una de las escuelas el 1 de octubre, Rajoy dice que "a lo largo de mi vida he visto varias como estas". El expresidente admite que no le gustan, "pero hay otras que tampoco me gustan y que aqui no se ven". 27/02/2019 17:45

Elisa Muñoz Mariano Rajoy lleva ya hora y media de declaración 27/02/2019 17:41

Elisa Muñoz El expresidente considera que “la Policía y la Guardia Civil prestaron una labor muy importante en defensa de todos los españoles” el 1-O y vuelve a afirmar que el Gobierno no dio ninguna indicación sobre cómo actuar ese día 27/02/2019 17:38

Aitor Álvarez "Si no se hubiera mandado a la gente a votar en un referéndum ilegal, ni usted ni yo hubiéramos tenido que ver lesiones de ciudadanos ni de policías", le dice Rajoy al abogado de Junqueras y Romeva. 27/02/2019 17:31

Elisa Muñoz Rajoy asegura que el 1-O no habló con ningún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se desvincula de las cargas policiales 27/02/2019 17:30

Aitor Álvarez Rajoy explica que a él le informaba sobre el 1 de octubre la ex vicepresidenta Soraya Saez de Santamaría, que estaba con él en La Moncloa. 27/02/2019 17:28

Aitor Álvarez Rajoy, sobre el 1 de octubre: "Si se hubiera respetado la ley no estaríamos hoy aquí". 27/02/2019 17:24

Elisa Muñoz Rajoy recuerda que Puigdemont le mandó una carta en respuesta a los requerimientos del Estado pero que “estaba escrita en unos términos inteligibles” 27/02/2019 17:22

Aitor Álvarez Explica Rajoy que, tras preguntarle, Puigdemont no le respondió si había declarado la independencia. 27/02/2019 17:21

Elisa Muñoz "Se obligó al interventor de la Generalitat a comunicar todo el gasto que se hacía", asegura Rajoy pero afirma también que, "hasta en nueve ocasiones el Ministerio de Hacienda pensaba que se podía vulnerar la ley". 27/02/2019 17:20

Aitor Álvarez Rajoy lleva ya una hora declarando como testigo. Responde ahora a las preguntas de Francesc Homs, que hoy ejerce como abogado de Josep Rull, pero que había coincidido con Rajoy en el Congreso, cuando Homs era número 1 del PDeCAT en la cámara y Rajoy presidente del Gobierno. 27/02/2019 17:07

Elisa Muñoz Francesc Homs, defensa de los exconsellers del PDeCAT, pregunta a Rajoy qué propuestas hizo a los soberanistas. El expresidente señala que su propuesta fue "que se dejara de vulnerar la Constitución": “Me gusta dialogar, me gusta pactar pero me gustan las reglas del juego, son fundamentales para la estabilidad de un país, aquí se trataba de suprimirlas y eso yo no podía aceptarlo” 27/02/2019 17:06

Aitor Álvarez "Yo siempre he mostrado mi predisposición al diálogo", dice Rajoy, quien añade que el límite a ese diálogo es la integridad territorial de España. 27/02/2019 17:00

Aitor Álvarez Rajoy asegura que habló con mucha gente en los días previos a la declaración de independencia, "también con Iñigo Urkullu", quien declara mañana como testigo y a quien se le atribuye haber actuado como mediador entre los gobiernos catalán y español precisamente para evitar la DUI. 27/02/2019 16:53

Elisa Muñoz La defensa le pregunta a Rajoy si atendió al señor Urkullu: "Yo atiendo a todo el mundo", responde el expresidente pero asegura que "no hubo ningún mediador de nada" porque sus posiciones estaban claras. 27/02/2019 16:52

Susana Elguea Rajoy corrige a uno de los abogados de la defensa 27/02/2019 16:51

Albert Prat "¿A quien se le ocurre que un presidente del gobierno español pueda negociar algo así?", se pregunta Rajoy en referencia a un posible referéndum pactado con Cataluña. 27/02/2019 16:48

Susana Elguea VÍDEO | Rajoy: "Lo que hicimos el 1-O fue cumplir la ley. En algunos casos hubo voluntad de que hubiera enfrentamientos" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/20190227164320327 27/02/2019 16:46

Elisa Muñoz Rajoy ha hecho referencia sobre una de las declaraciones de los testigos de esta mañana y el tribunal le pregunta si ha tenido acceso a esas declaraciones porque la ley establece que los testigos no se comuniquen entre sí: "Lo he leído en medios digitales", explica. 27/02/2019 16:46

Aitor Álvarez Asegura Rajoy que el 9N y el 1O fueron muy distintos y que por eso uno motivó la aplicación del 155 y el otro no. Las principales diferencias, según él, son la declaración de independencia y el hecho de que el 1 de octubre fuera considerado vinculante por parte del Govern Puigdemont. 27/02/2019 16:45

Aitor Álvarez “Fueron muchas las cosas que ocurrieron en Cataluña, dimos la posibilidad de rectificar a los representantes en Cataluña, pero cuando se produce una declaración de independencia y no se rectifica, la decisión que tiene que tomar el gobierno es la tomamos”, dice Rajoy, aún refiriéndose al 155. 27/02/2019 16:39

Aitor Álvarez "La situación se veía venir. Lo sabían todos. No había que ser muy avispado para verlo venir", dice Rajoy sobre la aplicación del 155. 27/02/2019 16:36

Aitor Álvarez El Fiscal Cadena asume en su pregunta a Rajoy que hubo un aumento gradual de la violencia en Cataluña. Le pregunta si estaba preocupado por ello. Rajoy responde que sí, que lo estaba. 27/02/2019 16:34

Elisa Muñoz El juez Marchena vuelve a pedir -en esta ocasión al fiscal- que no vaya la respuesta en las preguntas que se hacen a los testigos. 27/02/2019 16:32

Elisa Muñoz Rajoy responde al fiscal: “Si cada comunidad puede decidir si separarse o no de España se liquida el orden constitucional, que tiene como uno de sus pilares fundamentales la soberanía nacional” 27/02/2019 16:29

Susana Elguea "Al menos mientras Mariano Rajoy fuera presidente de España no habría referéndum para liquidar la soberanía nacional" 27/02/2019 16:29

Elisa Muñoz Rajoy lamenta que Puigdemont no quisiera acudir al Congreso a explicar su posición pero asegura de que eran "plenamente conscientes" de que él no iba a autorizar "de ninguna manera" ese referéndum 27/02/2019 16:26

Aitor Álvarez Rajoy asegura que Mas y Puigdemont eran plenamente conscientes de su posición (la de no aceptar un referéndum de independencia). Dice que con Mas se reunió 6 veces y con Puigdemont 2. 27/02/2019 16:23

Elisa Muñoz “Considero que ningún presidente del gobierno de ningún país puede aceptar que alguien pretenda liquidar la legalidad de ese país”, sentencia Rajoy y acaban las preguntas del abogado de Vox. 27/02/2019 16:22

Aitor Álvarez Insiste Rajoy en que "a veces parece sorprendente que alguien piense que puede hablar con el Presidente del Gobierno de cómo liquidar la constitución y la soberanía nacional". 27/02/2019 16:22

Susana Elguea VÍDEO | Rajoy: "Lo que se convocó no era un referéndum" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/20190227161725581 27/02/2019 16:20

Elisa Muñoz Rajoy insiste: “Era una situación excepcional y nos vimos obligados a aplicar el artículo 155 por primera vez en la Historia” 27/02/2019 16:19

Albert Prat Mariano Rajoy dice que el 1 de octubre se produjo "una situación excepcional" y por esto "se enviaron más de 6.000 agentes de la Policia Nacional y de la Guardia Civil". Añade que aquella situación excepcional acabó con una "decisión excepcional: la de aplicar el artículo 155". 27/02/2019 16:19

Susana Elguea VÍDEO | Las primeras palabras de Mariano Rajoy como testigo en el juicio al procés http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/2019022716108817 27/02/2019 16:12

Aitor Álvarez "Se intentó convocar un referéndum, pero como dijo la junta electoral, allí no hubo un referéndum", dice Rajoy sobre el 1 de octubre. 27/02/2019 16:12

Alberto Pozas "No ha habido conversaciones para llegar a un acuerdo en la celebración de un referéndum, le dejé claras las reglas de juego", dice Rajoy sobre sus conversaciones con Mas. 27/02/2019 16:10

Alberto Pozas Explica Rajoy que las conversaciones eran usuales: "El problema es a qué se llega en esas conversaciones y sobre el referéndum nunca hubo nada de qué hablar, desde que tuve la primera reunión con Mas ya dejé patente que en ningún caso el presidente del gobierno de España iba a liquidar la soberanía nacional, sobre eso no había nada de lo que hablar". 27/02/2019 16:10

Aitor Álvarez "Las conversaciones entre partidos son totalmente usuales en política", dice Rajoy. 27/02/2019 16:09

Aitor Álvarez Rajoy ya está declarando como testigo. Esta es la imagen: 27/02/2019 16:08

Alberto Pozas Pregunta primero Vox sobre las negociaciones entre ejecutivo y Generalitat: "No conozco ningún comité restringido, seguro que ha habido conversaciones como siempre ha habido en política". 27/02/2019 16:07

Alberto Pozas Rajoy jura decir verdad. 27/02/2019 16:06

Aitor Álvarez Mariano Rajoy explica que tiene 63 años, que es registrador de la propiedad y que está casado. 27/02/2019 16:06

Alberto Pozas Mariano Rajoy dará explicaciones sobre cómo gestionó la crisis independentista en 2017, la aplicación del artículo 155 y las advertencias que hizo por carta a Carles Puigdemont: http://cort.as/-FBCp 27/02/2019 16:01

Alberto Pozas Vox, el que lo ha pedido. Es la segunda testifical de Mariano Rajoy en un juicio después de hacerlo también en el juicio de la trama Gürtel, éste en la Audiencia Nacional: El primero en preguntar a Rajoy tendría que ser el abogado de, el que lo ha pedido. Es la segunda testifical de Mariano Rajoy en un juicio después de hacerlo también en el juicio de la trama Gürtel, éste en la Audiencia Nacional: http://cort.as/-FCzw 27/02/2019 15:42

Susana Elguea El orden de los testigos cambia, de manera que a las 16 horas se reanuda la sesión con la declaración del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Tras él, será el turno del ex ministro Cristóbal Montoro. 27/02/2019 15:38

Susana Elguea VÍDEO | La declaración de Soraya S. de Santamaría, resumida en 3 minutos http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/2019022713351749 27/02/2019 14:50

Francisco Javier Alvarez Soraya niega haber recibido requerimientos por parte de Naciones Unidas para que se investigase la intervención de las fuerzas de seguridad del estado 27/02/2019 14:30

Alberto Pozas "No me lo ponga más difícil", reprocha el juez Marchena al abogado Francesc Homs por sus preguntas a la exvicepresidenta. "Usted manda, la retiro", dice el abogado. 27/02/2019 14:22

Alberto Pozas Las defensas se han extendido mucho interrogando a la exvicepresidenta del Gobierno y esto implica que, salvo sorpresa, el interrogatorio de Cristóbal Montoro se hará por la tarde y se retrasará el de Mariano Rajoy. 27/02/2019 14:21

Francisco Javier Alvarez El abogado Pina (Jordi Sánchez) pregunta a Soraya si el gobierno no valoró que 2 millones de personas querían un referéndum y la vicepresidenta responde que lo primero que hicimos es hacer valer la Constitución y los que no valoraron nada son los que ahora están sentados en el banquillo de los acusados 27/02/2019 14:09

Alberto Pozas Ya no ríe Soraya Sáenz de Santamaría. "Quienes no valoraron que tenían que modificar la Constitución son los que están sentados en el banquillo", dice cortando en seco al abogado de Rull, Turull y Sànchez. 27/02/2019 14:08

Alberto Pozas Marchena abronca al abogado Jordi Pina por hacer preguntas "improcedentes" a la exvicepresidenta del Gobierno: "Si estuviera aquí me estaría diciendo exactamente lo mismo". 27/02/2019 14:07

Alberto Pozas El abogado Jordi Pina (Rull, Turull y Sànchez) pregunta a la exvicepresidenta se planteó hablar con los ciudadanos lesionados tras el 1-O para disculparse. "No", contesta Soraya Sáenz de Santamaría. 27/02/2019 14:03

Francisco Javier Alvarez Soraya asegura que solo supo que había dos o Cuatro personas, ciudadanos, atendidos, lo de lesionados lo dice usted, señor letrado 27/02/2019 14:01

Alberto Pozas El abogado de Turull, Rull y Sànchez explica que el ejecutivo solicitó el atraque del buque para transportar policías antes del 20 de septiembre, señalando que ella ha dicho que se tomó la decisión después de ese día. "El Gobierno tiene que tener capacidad de anticiparse, alojar 6.000 agentes no es sencillo", dice. 27/02/2019 13:56

Francisco Javier Alvarez Soraya Niega haber tenido información privilegiada por parte del Centro nacional de inteligencia 27/02/2019 13:52

Susana Elguea La ex vicepresidenta recuerda que los gobiernos tienen que saber que no le corresponde hablar de la soberanía nacional: "Es hablar en balde". 27/02/2019 13:52

Susana Elguea Plano general de la sala del tribunal (Foto: EFE) 27/02/2019 13:48

Susana Elguea Sáenz de Santamaría afirma ante el tribunal cree que las cargas policiales se habrían evitado "si no se hubiera llamado a la gente a actuar de murallas". 27/02/2019 13:47

Susana Elguea La ex vicepresidenta del Gobierno declara como testigo desde poco después de las 12:30 horas (Foto: ACN, Senyal Tribunal Suprem) 27/02/2019 13:40

Susana Elguea Pablo Casado no acompañará al expresidente Mariano Rajoy para su declaración en el juicio del procés porque considera que "hay que respetar la Justicia". Rajoy declara como testigo a partir de las 16 horas. 27/02/2019 13:38

Francisco Javier Alvarez La vicepresidenta del gobierno está muy segura en su respuestas que enfatiza con las manos pero sin gestos grandilocuentes. Señor letrado yo sé lo que es un escrache y lo que pasó en Barcelona no eran scrachers sino acosos violentos a los policías, responde sin mirar al letrado Van Der Eynde 27/02/2019 13:31

Alberto Pozas Soraya Sáenz de Santamaría asegura que "tratamos de preservar la conveniencia ciudadana, ojalá por parte de la Generalitat lo hubieran hecho, por eso aplicamos el articulo 155, para preservar la convivencia". 27/02/2019 13:27

Francisco Javier Alvarez Soraya responde y precisa a los abogados de la defensa: “ usted habla de cargas policiales pero yo prefiero llamarlas correctamente son actuaciones policiales por mandato judicial 27/02/2019 13:26

Susana Elguea VÍDEO | Soraya Sáenz de Santamaría: "Aplicamos el 155 porque estaba en riesgo el orden constitucional" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/playser/video/160/20190227131815952 27/02/2019 13:24

Francisco Javier Alvarez Yo no hablo de referéndum porque no lo Fue, concluye Soraya 27/02/2019 13:22

Alberto Pozas El juez Marchena corta otra vez al abogado de Junqueras y Romeva. "Retiro la pregunta, retiro la pregunta". Recula Andreu van den Eynde. 27/02/2019 13:15

Alberto Pozas Soraya Sáenz de Santamaría rechaza que no existiese el diálogo, rechaza que se pudiese hablar de un referéndum: "Uno habla de lo que tiene capacidad de disposición. Y sobre la soberanía del conjunto del pueblo español ningún gobierno la tiene, corresponde al conjunto del Gobierno español". 27/02/2019 13:15

Francisco Javier Alvarez La ex vicepresidenta del gobierno evita responder directamente a si vio a la policía pegar a los ciudadanos. “ quizá si no se hubiera llamado a la gente a actuar como murallas humanas algunas de esas imágenes no se hubieran producido” 27/02/2019 13:12

Alberto Pozas Insiste el abogado de Junqueras y Romeva en si vio policías pegar a ciudadanos, y ella responsabiliza a los convocantes del referéndum: "Si no se hubiera llamado a la gente masivamente a actuar como murallas pues a lo mejor alguna de las imágenes no se habría producido". 27/02/2019 13:11

Alberto Pozas El abogado de Junqueras intenta que la exvicepresidenta reconozca que hubo violencia policial el 1-O. Sáenz de Santamaría se da cuenta y defiende que los agentes "cumplían un mandato judicial, su profesionalidad evitó circunstancias mucho más graves de seguir adelante con el referéndum". 27/02/2019 13:09

Alberto Pozas Sáenz de Santamaría no cree que la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre fuese de carácter meramente político como defienden los acusados. "No, por eso aplicamos el artículo 155", explica. 27/02/2019 13:07

Francisco Javier Alvarez Aplicamos el artículo 155 porque estaba en riesgo el orden constitucional 27/02/2019 13:06

Francisco Javier Alvarez Soraya Asegura que el gobierno sufrió mucho por el acoso masivo y sistemático que se estaba produciendo en Cataluña a los alcaldes no independentistas 27/02/2019 13:02

Alberto Pozas "Les dijimos que no siguieran por ahí", explica la vicepresidenta del Gobierno sobre las advertencias que lanzaron a los líderes independentistas para reforzar la idea de que no hicieron caso. "Era una estrategia absolutamente concertada, cada uno hacía su papel" y a sabiendas la violencia del 20-S "podría volver a producirse siguieron adelante", explica. 27/02/2019 13:02

Alberto Pozas Dice la exvicepresidenta que el Gobierno tendió la opción de dialogar. "Mariano Rajoy le mandó una carta para que, si quería defender su posición, lo hiciese en el Congreso de los Diputados. Creo que es público que no vino". 27/02/2019 12:57

Francisco Javier Alvarez Soraya: El gobierno nunca se prestó a hablar del referéndum con Junqueras. Si se quiere hacer un referéndum ahí que cambiar la Constitución 27/02/2019 12:57

Alberto Pozas "Ni con Junqueras ni con nadie puedo hablar de convocar un referéndum de autodeterminación, si eso se quiere hacer hay que reformar la Constitución, el procedimiento es otro y no intentar negociar algo a lo que el Gobierno no se prestó, a lo que ningún Gobierno democrático puede prestarse", explica Sáenz de Santamaría. 27/02/2019 12:56

Francisco Javier Alvarez El gobierno pensó que lo más adecuado era aplicar el artículo 155 porque no perjudica a los ciudadanos sino a los dirigentes que promovían esa ilegalidad 27/02/2019 12:54

Alberto Pozas Soraya Sáenz de Santamaría, sobre el 1-O: "La Junta Electoral Central dijo que no se había producido ese referéndum". Termina Vox y empieza el fiscal Javier Zaragoza. 27/02/2019 12:54

Francisco Javier Alvarez Soraya confirma que el gobierno de Rajoy no se plantea nunca aplicar el estado de excepción y sitio en Cataluña porque comportaba reducir los derechos fundamentales de los ciudadanos 27/02/2019 12:54

Alberto Pozas "Era mucho más oportuno" aplicar el artículo 155 y no el Estado de Sitio, zanja la exvicepresidenta. 27/02/2019 12:53

Alberto Pozas Pregunta Vox si el Gobierno valoró imponer el Estado de Sitio y Sáenz de Santamaría lo niega veladamente. "Consideramos, y era la común opinión, que el mecanismo es el previsto en el artículo 155, nunca se había aplicado, era la medida más acorde en la Constitución". 27/02/2019 12:52