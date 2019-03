Las brechas de género apenas se han reducido en 27 años

Es necesario un gran salto a favor de la igualdad de género, dice la OIT en su último informe, porque las cifras mundiales se estancan: en los últimos 27 años, la brecha del empleo entre hombres y mujeres se ha reducido menos de dos puntos porcentuales, y se sitúa en el 26%, el porcentaje de mujeres con cargo directivos se ha movido poco más de dos puntos en esas tres décadas, hasta el 27,1%, y la diferencia en tiempo dedicado a los cuidados no remunerados se cierra a un ritmo tan lento que, a la velocidad actual, la igualdad se alcanzaría en el año 2.228, dentro de más de 200 años.

Además, a las discriminaciones y obstáculos tradicionales se les añaden los tecnológicos, desde el ciberacoso hasta la posible automatización elevada en sectores feminizados, como el hotelero. Son las cifras y análisis que la OIT compila en A quantum leap for gender equality: for a better future of work for all, un texto que mira al 8 de marzo, día internacional de la mujer, combinando sus últimos informes y datos que analizan el mundo del trabajo con perspectiva de género y su reciente documento sobre el futuro del empleo realizado con motivo del centenario de la organización. La idea: hacer balance del camino recorrido hasta ahora y proponer soluciones para los próximos tiempos.

Así, entre las recetas que propone la OIT para corregir las desigualdades, se encuentran la redacción de "leyes que promuevan activamente la igualdad", el la negociación de convenios colectivos con visión de género, la transparencia salarial, "mecanismos de establecimiento del salario mínimo [...] que preste atención a la igualdad de género", permisos de cuidados intransferibles y fórmulas de trabajo flexibles pero bien diseñadas para evitar reforzar los roles tradicionales.

El análisis que realiza el texto a lo largo de sus 74 páginas es global, aunque contiene cifras referidas a España. Así, por ejemplo, cuando el informe destaca "la penalización en los cargos de liderazgo vinculada con la maternidad" que sufren las mujeres, que se refleja en que el sólo el 25,1% del personal directivo con niños de menos de 6 años son mujeres, las cifras correspondientes a España evidencian también esa brecha: sólo el 34,5% de los directivos con niños pequeños son mujeres, frente al 65,5% de hombres.