Paul McCartney sobre Michael Jackson: "Puedo entender que alguien diga que no va a escuchar su música nunca más"

El que fue líder junto a Lennon de una de las bandas de música más importantes de todos los tiempos, Paul McCartney, ha reconocido en Radio Futura su consternación tras conocer los hechos que se muestran en el documental 'Leaving Neverland', que narra los abusos sexuales a menores del cantante Michael Jackson. "Creo que es difícil y triste", ha dicho en su conversación con la emisora chilena de Prisa Radio. Aquí pueden escuchar la entrevista completa (en inglés).

MaCartney no niega el evidente talento de Jackson como artista, pero reconoce: "Michael Jackson era un gran artista que nos ha encantado durante años, pero todo lo que ha pasado ha puesto las cosas difíciles. No sabía de su lado oscuro", asegura. Y añade que "podría entender que alguien no quiera volver a escuchar su música nunca más".

Él, en cambio, no aclara si lo hará. Prefiere quedarse "con los buenos recuerdos que tengo de él, los recuerdos personales, y el otro lado, es el otro lado y no sé de eso pero puedo entender que la gente esté decepcionada con él y enfadada por este lado oscuro". McCartney dice sentir, ante todo, tristeza por este asunto.

El ex-Beatle se encuentra ahora inmerso en los preparativos del documental sobre las sesiones del disco“Get back” en el que trabaja Peter Jackson, el director de la saga 'El señor de los anillos', en Nueva Zelanda: “Le dije que mis recuerdos de las sesiones eran difíciles en un momento en que los Beatles nos separábamos y él solo ve a un grupo de amigos haciendo música”, ha explicado McCartney al respecto.