Lo que le falta a Rioja para alcanzar a los vinos de Burdeos o Borgoña

Alejandro Simó sabe mucho de vino. Se puede pasar horas hablando de las distintas propiedades de una madera, de la particularidad de un suelo o de la estructura molecular de los taninos. Por eso le molesta oír que, si la uva es buena, el vino se hace solo. ¡Nada de eso!

Como director de las Bodegas Luis Alegre, además, apuesta por que la calidad prime sobre la cantidad y aboga por un sector más cohesionado que sea capaz de competir internacionalmente. Su paso por Fenavin, además, le ha servido para volver a tomarle el pulso a los mercados: agricultura ecológica, brexit, enoturismo, política de precios... Tiene respuestas para todo.

¿Habéis cerrado muchas ventas en Fenavin?

Aún es pronto para cerrar acuerdos porque los importadores valoran varias opciones y en estos días postferia estamos trabajando al máximo para “cuajar” las conversaciones iniciadas en Ciudad Real. El mundo del vino, una vez más, se mueve lentamente. Pero si hay acuerdo, este suele ser de muy larga duración, incluso eterno.

¿Se ha habla mucho del 'brexit'?

Es un tema que está presente, pero en la feria no detecté una preocupación especial. Los importadores británicos se muestran mas “llorones” de lo habitual, pero lo cierto es que estamos más que acostumbrados a estas situaciones.

Antes que director de bodega, Alejandro Simó fue tonelero. / SAVOIR FAIRE

¿Está unido el sector del vino español?

Yo creo que no. Es un reflejo de la sociedad española. Cada uno va a su aire. Los intereses de las bodegas son muy diferentes: unos buscan grandes volúmenes (la mayoría), otros buscan calidad, otros no son del sector y no entienden bien el negocio…En fin, una amalgama difícil de unir. Nos falta historia.

¿El futuro del vino será ecológico o no será?

Será una parte más del negocio. Puede ganar algo de cuota, pero sin más. Hay muchísimas zonas vinícolas donde, por condiciones climáticas, una agricultura ecológica o es posible, aunque sí se puede practicar un modelo sostenible.

Dices que "el gran drama del vino es que la oferta supera a la demanda". ¿La solución pasa por arrancar viñedo?

No lo veo fácil. Habrá una selección natural y todo caerá por su propio peso. Bien es cierto que habrá una gran expansión de los grandes grupos adquiriendo bodegas pequeñas y medianas.

En el mundo del vino, ¿menos es más?

En cuanto a la calidad de producción, sí. No cabe duda de que los vinos más grandes salen de producciones menores, y esto sin desmerecer a las grandes corporaciones que cada vez presentan vinos más interesantes en producciones relativamente altas. Pero en todo lo demás, más es más. Cuanta más capacidad de generar comunicación, mejor te irá. Cuanto más inviertas en tecnología, mejor te irá. Y a mejores trabajadores y mejor pagados, mejor te irá.

¿Qué tan importante es el enoturismo para Luis Alegre?

Siempre hemos apostado por ello. Fuimos pioneros al abrir un restaurante a las puertas de nuestra bodega. Es una forma muy cercana de dar a conocer nuestros vinos y, d hecho, hemos seguido realizando un gran esfuerzo de inversión. Además del menú tradicional que siempre hemos tenido, hemos incorporado profesionales de la cocina que nos permiten ofrecer una gastronomía más evolucionada. Y nuestras vistas nos han permitido abrir un 'chill out' panorámico único en La Rioja.

¿Hacia dónde apunta el mercado internacional?

El mercado busca vinos amables, elegantes y fáciles de beber, pero a la vez con estructura y peso en boca. Además se premia lo autóctono, el 'terroir', los vinos de parcela con una identidad. El alcohol no lo veo tan limitante, si está bien integrado en el conjunto del vino. Es decir, una buena acidez, un tanino dulce/goloso y un grado alcohólico de 14,5º/15º no debe dar miedo.

Algunos de los vinos de Luis Alegre. / C. G. CANO

¿Por qué habéis decidido honrar a Arnaud de Pontac con uno de vuestros vinos?

Este señor promovió técnicas de elaboración que pensamos que son modernas, pero que él ya trabajaba en el siglo XVIII: bajos rendimientos en viñedo, uso de madera nueva, podas de calidad... Fue un hombre especial, un visionario y, seguramente, Burdeos no sería lo que es hoy en día sin su existencia. De hecho, como La Rioja fue creada por Burdeos, nosotros tampoco seríamos lo que somos.

Finca la Reñana es uno de los vinos más accesibles de la Luis Alegre. ¿Cómo recomiendas disfrutarlo?

¡En buena compañía! Y puede ser con uno mismo (o una misma)...

¿Qué le falta a Rioja para situarse al nivel de Borgoña, Burdeos o Piamonte?

Ese nivel ya lo tenemos, hablando de calidad. A nivel de imagen, ni lo tenemos ni creo que lo tengamos a corto plazo. Al menos yo no lo voy vivir.