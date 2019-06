Los 20 números PIN que nunca deberías utilizar en tu teléfono móvil

The top 20 most common mobile phone PINs are:



1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

9999

3333

5555

6666

1122

1313

8888

4321

2001

1010



26% of all phones are cracked w these codes.



Change to short passphrase: Settings>Passcode (iOS)/Security (Android)



<3 stay safe!