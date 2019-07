El rapapolvo de Megan Rapinoe a Donald Trump: "Me excluyes a mí y a gente como yo"

La capitana de la selección de fútbol de Estados Unidos, Megan Rapinoe, ha sido una de las grandes sensaciones del Mundial que se ha celebrado durante este último mes en Francia. Un torneo en el que el combinado dirigido por Jill Ellis se imponía al de Holanda por dos goles a cero para coronarse, por cuarta vez en la historia, como campeonas del mundo.

Tanto por sus actuaciones dentro del terreno de juego como fuera de él. La jugadora del Seattle Reign no solo ha conquistado a los amantes del fútbol gracias a su buen juego (mejor jugadora del torneo, máxima goleadora y jugadora más destacada de la final), sino por su continua defensa del colectivo LGTBIQ+ y sus declaraciones contra Donald Trump a lo largo del Mundial.

El equipo no acudirá a la Casa Blanca

Tras reconocer que no iría a "la jodida Casa Blanca" en caso de que Estados Unidos saliera victoriosa del Mundial de Francia, la capitana de conjunto estadounidense ha reaparecido en la CNN para confirmar que ni ella ni el resto del equipo acudirán a la tradicional visita a la Casa Blanca. "No creo que nadie en el equipo tenga interés en prestar la plataforma por la que hemos trabajado tan duro, las cosas por las que luchamos, y la forma en que vivimos nuestra vida".

"No creo que queramos que eso sea corrompido por esta administración", ha explicado Rapinoe. De hecho, la futbolista ha aprovechado para dejar un mensaje al máximo mandatario estadounidense, quien le retó semanas atrás a que "terminara su trabajo" antes de hablar sobre la hipotética visita a su residencia oficial.

"Su mensaje excluye a las personas"

Después de que el periodista Anderson Cooper le pidiera que dejara un mensaje para Donald Trump, la futbolista miró fijamente a la cámara de televisión y denunció las políticas del mandatario republicano: "Su mensaje excluye a las personas. Usted me excluye a mí, excluye a las personas que se parecen a mí, excluye a las personas de color, excluye a los estadounidenses que quizás lo apoyan"

Por otro lado, la jugadora también ha criticado el famoso Make America Great Again del empresario estadounidense: "Se remonta a una época en la que América no era grande para todos. Puede que Estados Unidos sea grande para algunas personas en este momento, pero no lo es para suficientes estadounidenses en este mundo".