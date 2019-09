TVE: "No vemos un final a 'Cuéntame'"

Aprovechando el marco del FesTVal de Vitoria, en la Cadena SER hemos hablado con Fernando López Puig, director de Contenidos de TVE, sobre el futuro de su ficción, que pasa por nuevos contenidos como 'Malaka', su gran apuesta para esta temporada, y dos de sus marcas más representativas: 'Cuéntame cómo pasó' y 'El Ministerio del Tiempo'.

"Nos queremos distinguir con series diferentes y arriesgadas, series que buscan un publico más activo", nos dice el directivo de Televisión Española, quien recuerda después el sonado fracaso de 'El Continental' el año pasado: "Era una apuesta en la que confiábamos todos, pero me quedé bastante preocupado porque el espectador fue absolutamente radical en decir: 'esto no me gusta'", explica. "Es bueno hacer un 'Continental', pero rápidamente hay que reaccionar y eso es precisamente lo que estamos haciendo en el terreno de la ficción, un terreno en el que pasado mañana vendrá Disney+ y otras plataformas con contenidos muy dispares y nosotros tenemos que tener algo diferente para que nuestra ventana también sea importante".

"'Cuéntame' se ha establecido como la serie eterna"

Dentro de esta oferta diferencial y ambiciosa, TVE seguirá apostando por una de sus marcas más importantes: 'Cuéntame'. Y es que a pesar de que muchos son los que demandan un final para la serie, desde la cadena pública no están dispuestos a desprenderse de este icónico título.

"Le queda mucha vida a Cuéntame", asegura Puig. "La salida de Carlos [Ricardo Gómez] fue un punto de inflexión porque él era el heredero. Pero Ricardo decidió cambiar y eso supuso un reto para la serie como producto y como contenido".

Y continúa: "'Cuéntame' ha sabido responder y va a saber responder. No le veo un final. Se ha establecido como la serie eterna, con una identidad muy propia que el espectador sigue reconociendo".

"'El Ministerio del Tiempo' ha vuelto a sus orígenes"

Próximamente también volverá a TVE otra de sus series más populares: 'El Ministerio del Tiempo'. Cadena y productora trabajan en estos momentos en su cuarta temporada que previsiblemente verá la luz en 2020.

"Tenemos 5 capítulos escritos", confirma el director de Contenidos. "La nueva temporada va a ser muy divertida y va a hablar de esa historia que habla de por qué somos los que somos. Vuelve 'El Ministerio del Tiempo' original, con capítulos autoconclusivos. También en esta entrega habrá un trama arco, pero esta vez será más tenue".

Fernando López Puig también ha explicado que están trabajando para recuperar a todos los actores principales de la ficción, aunque la idea es que la cuarta temporada tenga una patrulla renovada y cambiante: "Queremos que vuelvan todos, pero también habrá nuevas incorporaciones. De hecho hay una especie de patrulla renovada. Tenemos 'overbooking' y la patrulla va variando", explica. "Estamos luchando para que la serie esté más pletórica que nunca”.