El Gobierno baraja la opción de transportar los restos de Franco en helicóptero

Una de las opciones que tiene el Ejecutivo sobre la mesa para trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos a Mingorrubio (El Pardo) es transportarlo en helicóptero. La posibilidad de llevar sus restos por carretera es una variable abierta pero la opción de transportarle por el aire está cobrando fuerza.

El dispositivo de seguridad va a correr a cargo del Ministerio del Interior que insiste en que de momento no hay nada decidido. La Guardia Civil cerrará los detalles del traslado después de que el Ejecutivo concrete la fecha exacta de la exhumación. La demarcación de El Valle de los Caídos corresponde al Instituto Armado mientras que el área de El Pardo corresponde a Policía Nacional.

El Gobierno quiere realizar la exhumación y la inhumación antes de que empiece la campaña electoral el próximo 1 de noviembre. Sin embargo todavía no está claro si se va a concretar en el Consejo de Ministros del próximo viernes 11 de octubre.

Conseguir la mayor seguridad

La idea de utilizar un helicóptero está vinculado al concepto de mayor seguridad. El objetivo es evitar cualquier tipo de disturbio y hacerlo con la máxima rapidez y discreción. El ministerio del Interior quiete evitar cualquier tipo de “espectáculo” en aras a proteger la intimidad de la familia y evitar alteraciones del orden público.

Si finalmente se decide que la mejor opción es transportar los restos del dictador por carretera se podrían hacer utilizando un coche fúnebre de una funeraria municipal o en un vehículo de la Guardia Civil. La última palabra la tiene el Consejo de Ministros.

El pasado 30 de septiembre el Tribunal Supremo dio luz verde a exhumar a Franco porque no hace falta licencia urbanística. La sentencia notificada el pasado lunes considera que el plan del gobierno de Sánchez no infringe la legalidad urbanística porque no es una obra mayor ni contradice las normas subsidiarias del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. El tribunal considera que los nietos dejaron pasar el plazo para elegir donde enterrar al dictador por lo que irá al cementerio de El Pardo.