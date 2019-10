El Gobierno dice que "no procede" hablar de indulto y Casado pide que se comprometan a no hacerlo

El Gobierno ha pedido respeto a la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés y ha asegurado que se debe acatar, haciendo hincapié en que "no procede" hablar de indultar a los condenados y en que se cumpla la sentencia.

En una entrevista en TVE, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado que el fallo del Supremo pone en evidencia que el Estado de Derecho "funciona" y no se deja llevar "por ningún tipo de pasión". "Actúa con rigor y templanza", ha reivindicado el ministro socialista. A partir de ahí, Ábalos ha pedido responsabilidad asegurando que la sentencia se tiene que acatar y que no cabe hablar de indultar a los condenados por el procés independentista.

Este lunes se ha conocido la condena a 13 años de cárcel por sedición y malversación al exvicepresident de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y a 12 años para los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa por sedición y malversación. Joaquim Forn y Josep Rull son condenados a 10 años y medio de cárcel por sedición y por el mismo delito se condena a Carme Forcadell a 11 años y medio de cárcel. Los líderes sociales Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural) son condenados a 9 años de cárcel

Casado exige que Sánchez se comprometa a no indultar a los condenados

El líder del PP, Pablo Casado, ha expresado su respeto a la sentencia del 'procés' y ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se comprometa a no indultar a los condenados por sedición y malversación, de forma de se ponga al lado del Tribunal Supremo y no busque un "atajo político" dejando una puerta abierta para una posible investidura en el futuro.

Casado ha afirmado que el Gobierno de Sánchez no puede buscar un "atajo político" para intentar tener una relación con esos partidos independentistas que le apoyaron en la moción de censura y a los que "debe" su presidencia". Debe "comprometerse" a que no va a "enmendar la plana" al Tribunal Supremo y que no les va a "indultar".