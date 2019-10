'El Intermedio' rescata la imitación de Joaquín Reyes a Franco: "Ay rojo, que te cojo"

Como era de esperar, 'El Intermedio' dedicó este jueves todo el programa a la exhumación de Franco. El espacio capitaneado por El Gran Wyoming preparó un especial en el que, además del monólogo del presentador y contar con las opiniones de la calle, rescató la exitosa imitación que Joaquín Reyes hizo del dictador en 2017.

En esta parodia, el humorista, perfectamente caracterizado, empieza anunciando que Franco ha vuelto para después presentarse como es debido: "Soy Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios y también por un alzamiento militar que derivó en una guerra Civil de casi 3 años, así que fifty fifty".

"Aquí me tenéis en el Palacio del Pardo, mi Batcueva", continúa. "Aquí me venía a descansar, porque anda que no hacía yo cosas. A mí me debéis: salvaros del bolchevismo, preservar la unidad de España y 'El Guernica'. Si no hubiese sido por mí, ¿qué hubiera pintado Picasso? Solo chorradas y pintarrajos".

"Me debéis la Seguridad Social, el boom del turismo (de nada Benidorm), las cinco primeras Champions del Madrid, dos victorias en Eurovisión y hasta el Valle de los Caídos. Lo mismo mantenía a raya a los Rojos que te inauguraba un pantano", termina diciendo el cómico en la piel de Franco.