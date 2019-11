"Me gustaría estar en tu casa ahora para mirarte a los ojos": el minuto de oro de cada uno de los candidatos

Los principales candidatos a la presidencia del Gobierno se enfrentaron cara a cara este lunes en el único gran debate electoral de esta campaña de cara a los comicios generales del 10-N. Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal protagonizaron un debate largo, tenso y cargado de reproches que estuvo moderado por los periodistas Ana Blanco y Vicente Vallés. Así fue el minuto de oro final con el que pidió el voto cada uno de ellos.

Pedro Sánchez

"Vamos a votar este domingo porque no era cierto que tenía un pacto con independentistas o con la derecha. No compartimos que tengamos que poner en riesgo la unidad de España ni tampoco otros argumentos de la derecha. El PSOE está donde siempre a estado, defendiendo la cohesión social. No hay nada más fuerte que la verdad".

Pablo Casado

"Me gustaría estar en tu casa ahora para mirarte a los ojos. Quiero liderar un gobierno al que no le tiemble el pulso ante los separatistas. Quiero un gobierno que impulse a los jóvenes hacia un empleo de calidad. Quiero ser presidente para desbloquear esta situación y por todo lo que nos une".

Albert Rivera

"Cuántas veces nos han dicho en la vida que no se puede. Nos han dicho que no tenemos remedio, pero claro que se puede. Que te lo digan a ti. Dicen que los españoles no podemos, pero yo creo que sí. Es lo que me enseñaron mis padres y es lo que quiero para mis hijos".

Pablo Iglesias

"La gente está un poco harta de los minutos de oro de los políticos, y por eso voy a leer algo de otra persona..."

Santiago Abascal

"Han tenido la oportunidad de escuchar sin manipulaciones las propuestas de Vox. Queremos reducir al máximo el gasto político y combatir la inmigración ilegal que llena de delincuencia nuestras calles. Queremos acabar con la dictadura progre".