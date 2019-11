Mariano Sánchez comenzó a investigar los negocios de la familia Franco en 1988, cuando falleció Carmen Polo. "La familia directa no anda mal de dinero. Tras morir el dictador vivieron de las propiedades que habían conseguido durante el Franquismo. Han vendido lo que han querido y no se les ha investigado ni pedido cuentas".

El periodista comenzó a publicar en los 80 una serie de reportajes sobre la riqueza de los Franco. "Pepe Oneto que entonces dirigía la revista Tiempo me dijo que empezara a investigar. Lo hice. Y me costó mucho porque no había absolutamente nada publicado".

"El libro trata sobre la familia, sus negocios y la evolución económica del núcleo duro del general. Franco no era austero, porque vivía en un palacio rodeado de servidumbre. Organizó bodas principescas para sus hijas y nietas. Él era un militar africanista al que no le gustaba beber, ni fumar. Y dejaba hacer. La familia más directa tuvo vía libre para hacer todo tipo de negocios".

Mariano se encontró mucha opacidad a la hora de conseguir determinados datos. "Esto es sólo la punta de un iceberg y siempre va a haber cosas nuevas con las que actualizar el libro porque 40 años en el poder dan para mucho. Recibieron regalos, casas, terrenos. El capitalismo entró en España en los 50. A Franco le parecía extraordinario que un botones llegara a ser directivo de un banco o de una empresa. Durante esos años los Franco no se dedicaban a los negocios, eso llegó con el Marqués de Villaverde y la llegada a la familia de los Martínez Bordiú". Otra de las figuras destacadas es la de Carmen Franco. "Era la única que tenía acceso directo al dictador. Y muchos empresarios y políticos la utilizaban para que hiciera de intermediaria con Franco porque sólo a ella le hacía caso".

La fortuna de los Franco comenzó a fraguarse en la Guerra Civil. "Es imposible saber cuánto dinero tenían en 1975. Algunos hablaban de 100.000 millones de pesetas otros de 1.000. Actualmente se cree que tienen unos 600 millones de euros". Décadas de privilegios que han mantenido tras la muerte del dictador. "Para que te hagas una idea, el Pazo de Meirás fue un regalo que recibió en la Guerra Civil." Su pertenencia a los Franco se ha cuestionado porque la Abogacía del Estado denunció en los tribunales su adquisición al existir dos contratos de compraventa, el segundo se firmó para evitar que el Estado se quedase con el inmueble cuando muriera Franco. Desde 2008, el Pazo de Meirás está declarado Bien de Interés Cultural y debería abrir sus estancias al público. La familia Franco sigue disfrutando del pazo y pasando sus vacaciones sin cumplir con las visitas de puertas abiertas y desde 2018 lo tiene a la venta, a pesar del litigio con el Estado por su propiedad.

'La familia Franco S.A.' sale a la venta este jueves. Es la tercera vez que se reedita con datos actualizados de una familia que en palabras del autor Mariano Sánchez, seguirá estando de actualidad.