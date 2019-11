El huracán Rosalía también arrasa en los Grammy Latinos

Rosalía continúa atesorando premios y reconocimientos en un 2019 que la ha confirmado como una de las grandes estrellas del panorama internacional. Apenas unas horas después de llevarse el Ondas a Fenómeno Musical del Año, la artista catalana se convertía en la estrella de la noche durante unos Grammy Latinos en los que se ha llevado tres gramófonos de oro.

Desde el reconocimiento a mejor canción urbana por Con Altura, en la que colabora con J Balvin, hasta los premios a Álbum del año y mejor disco pop por El Mal Querer. Y es que el último disco de la artista catalana se ha convertido en un imprescindible para todos aquellos amantes de la música, tal y como recuerda el medio especializado Pitchfork. De hecho, el disco también se ha llevado otros dos gramófonos al Mejor diseño de empaque y mejor ingeniería de grabación para un álbum.

Así se grabó El Mal Querer

¿Y cómo se grabó El Mal Querer? Tras subir al escenario para recoger uno de los gramófonos de la noche, la artista catalana explicó cómo fue el proceso de grabación de uno de los discos del año: "Lo hicimos... madre mía. En un piso, dos ordenadores, una tarjeta de sonido, un micro... y ya. Te lo juro por Dios. Un año y medio trabajando y es increible que pase esto. Gracias a mi famiia y a quienes nos miran y nos guardan desde arriba".

Pero Rosalía no fue la única gran protagonista de la noche. Alejandro Sanz, con otros tres gramófonos, también se convirtió en uno de los nombres propios de la noche. El artista madrileño obtuvo el reconocimiento a Mejor Grabación del año por Mi Persona Favorita, canción que interpreta junto a Camila Cabello. También a Mejor Canción Pop y Mejor Vídeo Musical Versión Larga.

De la 'calma' de Pedro Capó a la revelación de Nella

Otro de los grandes triunfadores de la noche ha sido el puertorriqueño Pedro Capó, quien se ha llevado el gramófono de oro a canción del año con Calma. También artistas como la venezolana Nella Rojas, quien se ha impuesto a otras como Aitana Ocaña en la categoría de Mejor Nuevo Artista. En definitiva, una oda a la música latina en la que también se ha reconocido el trabajo de otros artistas como Andres Calamaro, quien se imponía en la categoría Mejor álbum de Rock por Cargar la suerte o Bad Bunny, mejor álbum urbano por X 100PRE.

A continuación podrás encontrar la lista completa de vencedores y vencedoras en la que también podemos encontrar otros nombres como el de Juan Luis Guerra, Chucho Valdés o Residente:

- Canción del año: Pedro Capó por Calma.

- Álbum del año: Rosalía por El mal querer.

- Grabación del año: Alejandro Sanz y Camilla Cabello por Mi persona favorita

- Mejor nuevo artista: Nella.

- Mejor canción urbana: Rosalía y J Balvin por Con altura.

- Mejor álbum de música ranchera: Christian Nodal por Ahora.

- Mejor álbum de música urbana: Bad Bunny - por X 100PRE.

- Mejor álbum contemporáneo: Juan Luis Guerra por Literal.

- Mejor álbum cristiano (en español): Juan Delgado por Todo pasa.

- Mejor álbum de música latina para niños: The Lucky Band por Buenos Diaz.

- Mejor álbum de música clásica: Samuel Torres & La Nueva Filarmonía por Regreso.

- Mejor arreglo: Rodner Padilla por Sirena, de Luis Enrique + C4 Trío.

- Mejor diseño de empaque: Man Mourentan & Tamara Pérez por El mal querer de Rosalía.

- Mejor álbum de pop-rock: Andrés Calamaro por Cargar la suerte.

- Mejor canción de rock: Andrés Calamaro por Verdades afiladas.

- Mejor álbum de rock: Draco Rosa por Monte sagrado.

- Mejor álbum de música alternativa: Mon Laferte por Norma.

- Mejor canción alternativa: Los Amigos Invisibles por Tócamela.

- Mejor álbum de salsa: Tony Succar por Más de mí.

- Mejor álbum de cumbia: Puerto Candelaria & Juancho Valencia por Yo me llamo cumbia.

- Mejor álbum tropical tradicional: Andrés Cepeda por Andrés Cepeda Big Band (En Vivo).

- Mejor canción tropical: Juan Luis Guerra por Kitipún.

- Mejor álbum vocal pop contemporáneo: Rosalía por El mal querer.

- Mejor álbum vocal pop tradicional: Fonseca por Agustín.

- Mejor canción pop: Alejandro Sanz y Camila Cabello por Mi persona favorita.

- Mejor fusión/interpretación urbana: Pedro Capó & Farruko por Calma (Remix).

- Mejor álbum cantautor: Kany García por Contra el viento.

- Mejor álbum instrumental: Gustavo Casenave por Balance.

- Mejor álbum folclórico: Luis Enrique + C4 Trío por Tiempo al tiempo.

- Mejor álbum de tango: Quinteto Astor Piazzolla por Revolucionario.

- Mejor álbum de jazz latino/jazz: Chucho Valdés por Jazz Batá 2.

- Mejor álbum de música banda: Banda Los Sebastianes por A través del vaso.

- Mejor álbum de música tejana: Elida Reyna y Avante por Colores.

- Mejor álbum de música norteña: Intocable por Percepción.

- Mejor canción regional mexicana: Christian Nodal por No te contaron mal.

- Mejor álbum cristiano (en portugués): Delino Marçal por Guarda Meu Coração.

- Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa: Anavitoria por O Tempo É Agora.

- Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: BaianaSystem por O Futuro Não Demora.

- Mejor álbum de samba/pagode: Mart’nália por Mart’nália Canta Vinicius De Moraes.

- Mejor álbum de música popular brasileña: Gilberto Gil por Ok Ok Ok.

- Mejor álbum de música sertaneja - Marilia Mendonça por Em Todos Os Cantos.

- Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: Hermeto Pascoal por Hermeto Pascoal E Sua Visão Original Do Forró.

- Mejor canción en lengua portuguesa: Tiaco Iorc por Desconstrução.

- Mejor ingeniería de grabación para un álbum: El Guincho, Brian Hernández, Jaycen Joshua y Chris Athens por El mal querer de Rosalía.

- Productor del año: Tony Succar.

- Mejor vídeo musical versión corta: Kany García y Residente por Banana papaya.

- Mejor vídeo musical versión larga: Alejandro Sanz por Lo que fui es lo que soy.