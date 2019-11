Galo Blanco, director deportivo de 'Kosmos' -empresa de Piqué-, pasó por Carrusel Deportivo y respondió a las palabras de Zverev sobre la nueva Copa Davis. Blanco explicó que "él se sentiría mal yendo a países que lo pasan mal a ganar dinero".

El alemán es una de las grandes bajas de la cita tenística. Zverev mostró su disconformidad con el nuevo formato durante una rueda de prensa: "No pienso que sea el formato de Copa Davis ya. Creo es el evento más histórico que tenemos en el tenis, con más de 100 años de antigüedad, y la Copa Davis son eliminatorias como local o como visitante".

"Espero que la gente se dé cuenta de que la Copa Davis es algo más que el dinero y todo eso que nos están ofreciendo ahora. Es historia, es historia del tenis", añadió el tenista alemán.

El 7º del mundo afirmó además que tiene poco tiempo de vacaciones, pero sí asistirá a una serie de amistosos que se jugarán en Sudamerica. Ante ello, Galo Blanco no supo responder por qué el alemán estaba en contra de la nueva competición.

"Es una cosa que deberíais preguntarle a él. Habla de dinero, pero se va a jugar cinco exhibiciones a Sudamérica: Chile, Argentina... que lo están pasando muy mal. Yo sí que me sentiría mal yendo a esos países a ganar dinero, cuando tu país está siendo representado en Madrid. Él sabrá lo que dice y por qué lo dice. A lo mejor tiene una respuesta, pero yo no se la veo", concluyó.

Otra de las grandes ausencias de la Copa Davis es la de Medvedev. Blanco se lamentó de la falta del ruso: "Que no venga el número cuatro del mundo... hay jugadores que pueden llegar con muchos partidos encima y en este caso ha decidido que no". "El partido que perdió contra Rafa le acabó de rematar. El partido de Rafa le hizo mucho daño en el que estaba, tal vez no se veía con la fuerza de ayudar a su equipo", concluyó.