'Flor de Lirio', el canto contra la violencia machista de Neva

El pasado 3 de enero, Neva se acababa de despertar y lo primero que escuchó en las noticias fue el asesinato de Rebeca Alexandre, la primera víctima de la violencia machista de este 2019. La cantante cogió la guitarra y en menos de 15 minutos compuso Flor de Lirio: "Es un tema que nace de la impotencia, de la furia o la rabia que me produce escuchar las historias de estas mujeres”, cuenta la artista. Este lunes, coincidiendo con el Día mundial contra la violencia machista, presenta el videoclip de esta canción en exclusiva en Cadena SER. Y precisamente hoy hemos amanecido con la noticia de otra mujer asesinada, esta vez en Granadilla (Tenerife). Con ella ya son 52 mujeres las asesinadas por sus parejas en lo que va de año en España, 1.027 desde que empezaron a registrarse estadísticas oficiales en 2003. Al menos 34 niños han sido también asesinados y más de 270 se han quedado huérfanos desde entonces.

Neva tiene 24 años y este año ha publicado su primer disco, Sin permiso. Cuenta que a ella no le ha pasado nada que haya dañado su "integridad física o mental" pero sí conoce casos de mujeres cercanas "que han tenido que lidiar con ello". Lo que si ha vivido es el machismo que rodea el mundo de la danza porque estudia ballet clásico y contemporáneo desde hace años: "Podemos encontrar el nombre de muchas mujeres a la cabeza de proyectos o compañías, sin embargo, hasta en este mundo queda mucho por hacer... Hace poco leía un titular del periódico El País que decía "Soy española, mujer y dirijo una compañía importante. Algo malo hay que decir de mí". Se trataba de Tamara Rojo, directora del English National Ballet. Se habló más de ella por su posible relación amorosa con otro bailarín que por todos los logros que ha conseguido a lo largo de su carrera". Ahora, en la música, también tiene la sensación de que la mujer tiene siempre más que demostrar: “Sobre todo al principio, sentía que no se me tomaba tan en serio como otros grupos de música liderados por hombres, siento que tengo que trabajar mucho más en mi credibilidad”.

Su credibilidad, como la de todos, se forja cada vez que sube a un escenario. Está preparando un concierto muy especial el próximo 30 de enero en la sala Moby Dick de Madrid, donde cantarán con ella algunos amigos. Su objetivo es disfrutar de todo lo que le dé la música y aprovechar el poder que tiene una melodía y una letra para difundir un mensaje de empoderamiento, un grito de esperanza: "Con Flor de Lirio me dirijo a todas las mujeres que, como yo, viven con el miedo ser la siguiente, a todas las familias que por desgracia lo han sufrido de primera mano, los hombres que deben apoyar nuestra lucha y, sobre todo, me gustaría llegar con mi mensaje a las nuevas generaciones".