Luis Enrique: "El sorteo está bien, pero los entrenadores somos cagones"

Luis Enrique, seleccionador de España, fue contudente tras el sorteo de la Eurocopa de 2020: "En principio el sorteo ha ido bien pero los entrenadores somos cagones, hay que jugar los partidos".

"Ha habido un grupo de al lado, el F (formado por Francia, Alemania y Portugal) que da miedo solo leer los nombres. Sabiendo que vamos a jugar en Bilbao es para sentirse bien y saber que luego lo difícil esganar los partidos", añadió.

Respecto a qué otra sede española acompañará a Bilbao (las posibles opciones son Santander, San Sebastián o Madrid), Luis Enrique explicó que "La Federación informará en breve sobre la sede de España para la Euro".

Sobre si ve a la selección española como favorita, Luis Enrique fue claro. "No somos favoritos pero estamos en el grupo de favoritos. Tenemos que tener esa confianza y trasmitirla a los jugadores", explicó.

"No hay más versiones, sólo la mía, la que yo creo"

Respecto a la polémica con Robert Moreno, después de que éste explicase su versión de la destitución como seleccionador, Luis Enrique afirmó que "ya explicó los motivos" en una rueda de prensa y que "ya no juega a jugar al tenis ni al pádel". "Me dedico a representar a España. No voy a entrar en ese juego. Para mí no hay más versiones, sólo la mía, la que yo me creo", añadió.

"Antes de la Euro habrá dos o tres amistosos, falta que se confirman. Hay que hablar con Molina y el presidente", explicó. Sobre cómo le ha recibido el resto de compañeros, explicó que "no debe ser tan ogro". "todo el mundo que me encuentro en el mundo del fútbol me trata con mucho cariño, más del que merezco", concluyó.