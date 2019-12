"No veo escapatoria, me siento acorralado": el nutricionista Carlos Ríos ('Realfooding') deja Twitter por "acoso"

El dietista-nutricionista Carlos Ríos, autor del libro Come Comida Real e impulsor del exitoso movimiento #RealFood, ha anunciado este miércoles que, tras nueve años de actividad, deja Twitter a causa del cyberbullying que lleva tiempo sufriendo: "No son pocas las luchas que he tenido por esta red social, pero en los últimos meses llevo viviendo una situación de acoso que me está afectando a mi salud".

Abandono Twitter, ya no puedo más. — Realfooding (@nutri_rivers) December 18, 2019

Ríos ha detallado en un hilo los motivos que le han llevado a tomar la decisión, comparando su estado con el de "un vaso de agua que va acumulando gota a gota y un día rebosa" y también con bullying escolar.

"Unos cuantos, por los motivos que sea, se organizan y la toman contigo", ha explicado. "La responsabilidad se distribuye entre todos, por lo que nadie se siente culpable. Luego vienen los linchamientos. Mencionas un tuit mío, coges una historia de mi Instagram, la sacas fuera de contexto y atacas. Tu objetivo no es querer entenderme, es exponerme a tus seguidores. Tus seguidores pueden ser todavía menos empáticos. Me increpan, insultan e incluso amenazan en público o privado. Todo bajo un perfil sin nombre ni apellidos. Sí, puedo silenciar y bloquear. Pero se te rompe el alma cuando es tu propia familia la que te pregunta: ¿estás bien?".

El nutricionista onubense, que suma 1,3 millones de seguidores en Instagram y algo más de 80.000 en Twitter, lleva años liderando un discurso muy crítico con la industria alimentaria. Pero asegura que ha podido lidiar con las presiones de las "altas esferas" mejor que con la de los haters: "Aquí en Twitter, por cómo funciona esta plataforma, no veo escapatoria, me siento acorralado y sin ayuda".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Ríos (@carlosriosq) el 3 Dic, 2019 a las 12:06 PST

Ríos ha explicado que de las empresas puede defenderse "con la evidencia científica", pero asegura que la única forma que ha visto para protegerse "del odio de Twitter" ha sido salir de esta red social, "como cuando te vas de una pareja tóxica o del colegio donde te hacen bullying".

Según ha explicado, a partir de ahora su cuenta de Twitter se llamará Realfooding y gestionará una tercera personas. Una noticia que, según ha mostrado él mismo, ha alegrado mucho a su propia madre.