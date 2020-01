Los mejores 'zascas' políticos de la investidura

El Congreso de los Diputados es un lugar de respeto y propuesta política. Normalmente sus señorías guardan las formas y tratan de no ir a lo personal, o al menos no atacar con tanta dureza. Sin embargo, la política española vive sus días más broncos y los 'zascas', requiebros e ironías están a la orden del día en la mayor parte de los discursos. Repasamos algunos que nos ha dejado la sesión de hoy.

El Sánchez más irónico

Tras el turno de palabra de Pablo Casado, el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado su réplica recordando al líder del PP que ha perdido cinco elecciones en un año: "Hola, soy Pablo Casado y he perdido cinco elecciones en un año". En un turno de réplica con un tono muy irónico,

Sánchez ha agradecido "la moderación" en la intervención del popular. "Acabó el año 2019 y con él el supuesto viaje a la moderación del señor Casado. Toca afeitarse la barba de nuevo", ha añadido. Por otra parte, ha bromeado con que ha visto a Abascal "más moderado en el tono" que al presidente del PP, Pablo Casado.

También ha preguntado a Pablo Casado si un español que no vota al PP es un mal español. A lo que el líder de la oposición ha respondido con un suspiro y una risa cansada. Ha seguido con su reproche a Casado y le ha espetado que "deje las trompetas a la ultraderecha" porque la convivencia se resiente.

Los insultos de la derecha

"Fraude, un mentiroso, un estafador y un personaje sin escrúpulos, villano de cómic, blanqueadores batasunos, comunistas, separatistas y dictadores bananeros", esta ha sido la retahíla de calificativos que ha volcado "la derecha y la ultraderecha" para referirse a Pedro Sánchez y sus futuros socios de Gobierno. Pablo Casado ha recordado a Sánchez el caso de corrupción de los ERE y, literalmente, ha dicho que "el PSOE no puede dar lecciones de corrupción". Recordemos que varias decenas de cargos del PP están en la cárcel precisamente por casos de corrupción.

Abascal, en la línea que siempre le ha caracterizado, ha llamado a mentiroso a Sánchez, también "charlatán" y "antiespañol", aunque el momento estelar ha sido cuando ha asegurado que "un español puede elegir ser mujer u hombre para hacer la declaración de la renta", en referencia a las políticas LGTBI.

Pablo Iglesias, mordaz

El líder de Unidas Podemos, con su retórica habitual, ha cargado contra Pablo Casado y le ha dicho que "menos Pérez Galdós y más Pérez Reverte" en referencia a la cita que ha utilizado el popular durante su intervención. Después, ha cargado contra Santiago Abascal y le ha dicho que, aunque está seguro de que a muchos votantes de su partido no les importaría votar a un "facha", prefieren votar a un "facha educado".

Uno de los momentos más destacados ha sido al referirse a Javier Maroto, diputado del PP, al que ha dicho: "¿Se imagina usted señor Maroto no haberse podido casar con quien le diera la gana porque en este país se hubiera hecho lo que decía su partido?"

El Grupo Plural se pronuncia

En esta especie de Grupo Mixto coinciden varios partidos políticos, entre ellos Junts, Compromís, Más País, Teruel Existe, Nueva Canarias, Coalición Canaria y BNG. Todos han tenido algo que decir, pero quizá lo más destacado ha sido cuando Joan Baldoví, de Compromís, ha sacado una bolsita de té para dárselo, metafóricamente, a la bancada de la derecha porque dice "se tienen que relajar".

También ha sido importante el discurso de Jose Manuel Guitarte, de Teruel Existe, el primero de este partido político que defiende a la España vaciada. Ha habido gran revuelo cuando ha señalado la "enorme presión" que está viviendo él mismo y Teruel para impedir la investidura: "una presión mediática y política".

La artillería de Rufián, Arrimadas y Esteban

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló que en esta investidura espera que "no haya un tamayazo", en referencia al transfuguismo que se produjo en la Comunidad de Madrid en 2003 para impedir la investidura del socialista Rafael Simancas. Además, en el comienzo de su discurso hizo alusión al inicio del debate donde Álvarez de Toledo pidió que se leyera el acuerdo de PSOE y ERC a lo que este contestó que si no tienen "wifi" porque está publicado en todos los medios de comunicación y en la página de su partido. También, entre los gritos de la bancada de la derecha, destacó que "ir a un colegio privado no asegura una buena educación".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, se dirigió a Rufián por que "será un día histórico por la humillación que acaba de verter Rufián mientras Sánchez ha salido a agradecerle el apoyo sin rebatirle ninguna de las cosas que ha dicho por España". Además denunció los cambios de opinión de Sánchez llegando a decir que parecía un "facha agorero muy 'heavy'" o "muy de derechas".

Aitor Esteban, portavoz del PNV, citó Atrapado en el tiempo, la película en la que Bill Murray se levantaba siempre en el mismo día. "En fin de semana, depresiva y corriendo para llevar adelante una investidura. Estas semanas en nuestras pantallas Fast Furius", explicó en un discurso muy cineasta. El cine clásico también fue su fuerte, incluso dos citas cinéticas en la misma frase: "Como en Eva al desnudo, abrochase los cinturones, esto va a ser una noche movidita. Así que quienes con el voto favorable a la abstención vamos a facilitar esta investidura, debemos aplicar aquella frase de Un domingo cualquiera, "de ustedes depende, o aprendemos a pelear como equipo o perderemos como individuos" Seamos todos conscientes, es posible avanzar, es posible hacer unas cosas, otras no, busquemos un punto de acuerdo.