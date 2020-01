El fantasma del 'Tamayazo' sobrevuela Ferraz

Pedro Sánchez logrará la investidura en segunda votación si todo sale según lo previsto este martes 7 de enero. Pero hay un fantasma que desde las últimas horas sobrevuela Ferraz, el del Tamayazo que privó al PSOE del gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003 por la ausencia de dos tránsfugas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. El ruido viene marcado por lo ajustado de las cuentas para la investidura del candidato socialista, que están 166 votos a favor y 165 en contra. El martes Sánchez necesita más síes que noes, por eso no cabe error.

El disputado voto del diputado Guitarte

Desde Teruel Existe condenan las presiones que está sufriendo la agrupación para que cambie el sentido del voto. El partido ha repetido que votará a favor de la investidura de Sánchez y que la decisión "se mantiene por encima de todo". Así lo expresaba su portavoz Manuel Gimeno, en los micrófonos de la SER este lunes. Gimeno ha denunciado los ataques que sufren en las últimas horas "por redes sociales, medios de comunicación" e incluso "en teléfonos personales", además de las pintadas en el pueblo de Guitarte, el diputado más presionado del Congreso.

Llamamientos al transfugismo

El candidato Sánchez también lo decía en la segunda sesión del debate, este domingo: "Lo que hemos visto y leído en los correos electrónicos de los diputados y diputadas del PSOE, incluso lo que hemos oído en esta tribuna por parte de portavoces, llamando vergonzosamente al transfugismo de diputados y diputadas del PSOE cuando hace años el transfugismo fue denostado me parece que es el síntoma preocupante de la colonización del discurso del espacio conservador por la ultraderecha".

También hizo referencia en el debate a este riesgo la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, que acusó a la líder de Ciudadanos de "alentar Tamayazos". Inés Arrimadas lanzó durante su intervención en el debate una llamada para que "algún diputado socialista valiente" siga los pasos de Ana Oramas, de Coalición Canaria, y no vote el martes a favor de la investidura de Sánchez y, por tanto, ésta no prospere. "No sé con qué tipo de diputados está acostumbrada a tratar usted, pero los de esta Cámara ni son arribistas ni tránsfugas. Si pensaba traer una bolsa con dinero se lo vamos a ahorrar. En política hay algo peor que estar en la oposición, es estar en la irrelevancia", dijo Lastra a Arrimadas.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también ha denunciado haber recibido mensajes de presión. "¿Pero cómo puedes ser tan puta para apoyar la investidura de un traidor?", eso es lo que recibió Ribera en un intento de condicionar su voto.

Las cuentas están tan ajustadas que no cabe error, y por eso, el PSOE ha pedido a sus diputados que no apuren y que estén todos listos a primera hora de la mañana en el Congreso. Dos simples bajas serían suficientes para que fracase la votación del martes, y en la del domingo se produjo una: una diputada de En Comú Podem que no pudo asistir al pleno y tampoco pudo emitir su voto telemático.

¿Cómo funciona el voto telemático?

Este voto telemático está previsto para determinadas votaciones en casos de maternidad, paternidad o enfermedad grave. Se solicita en un escrito a la mesa del Congreso y cuando ésta lo autoriza, le da al diputado/a una franja temporal en la que podrá votar. Como tarde podrá hacerlo hasta una hora antes del voto presencial; es decir, si la votación se produce a las 12.00 horas, el diputado o diputada ausente podrá emitir su voto como tarde hasta las 11,00 horas.

El voto se hace a través de la intranet del Congreso y se acompaña de un certificado de firma digital. Una vez ejercido el voto, la Presidencia llama por teléfono al diputado o diputada ausente para comprobar que, efectivamente, se ha votado y el sentido de ese voto, una comprobación que se hace antes de que empiece la votación presencial.