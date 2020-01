Peticiones de unidad y un proverbio inglés: las claves del polémico pleno sobre Delgado

El pleno que ha dado luz verde al futuro nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado ha sido uno de los más polémicos del mandato de Carlos Lesmes y ha dejado duras críticas tanto a la candidatura de la exministra de Justicia como a la propuesta del propio presidente del CGPJ. Entre acusaciones de no cumpir el requisito de imparcialidad los vocales discrepantes critican, incluso, que el currículum de Delgado remitido al Consejo omitiera que había sido diputada del PSOE durante la última legislatura.

Llamada a la unidad

El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, ha sido el que ha puesto una propuesta encima de la mesa con el objetivo de buscar la unanimidad y esa es una idea que, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, ha verbalizado en el pleno. Lesmes ha pedido que el pleno no "aparezca dividido" cuando además está en los "momentos finales" de su actual mandato, recibiendo el apoyo de varios vocales. La votación finalmente ha mostrado un Consejo fracturado con doce votos a favor, siete en contra y votos particulares contrarios y concurrentes: la candidata con menor apoyo desde 1992.

Votar la idoneidad

En un pleno tenso, varios vocales han mostrado su negativa a aceptar la propuesta de Lesmes. Ha sido, entre otros, José María Macías, el que ha defendido que el pleno debe pronunciarse sobre este aspecto, mientras que otros han pedido incluso una votación separada entre los distintos aspectos de la candidatura y algunos han apuntado a un "sacrificio" de la coherencia en aras a buscar la unanimidad.

La imparcialidad de Delgado

El voto particular firmado por los siete vocales discrepantes es muy crítico con la candidatura de Dolores Delgado y aunque reconoce que no hay dudas sobre que cumple las "condiciones objetivas" exigidas por la Ley, explica que "no cumple con el requisito de la imparcialidad" que exige el cargo. Apuntan a que ha pasado de ser ministra a ser fiscal general "sin solución de continuidad" y propuesta "siendo diputada", lo que supone para los vocales "un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado".

El voto particular apunta incluso a que estos aspectos "crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución", algo que a su vez implica que sus decisiones al frente de la Fiscalía "estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones".

El escaño en el Congreso

Los vocales discrepantes también muestran su sorpresa por el hecho de que Dolores Delgado haya sido diputada del PSOE en el Congreso hasta hoy mismo y que eso no viniera reflejado en el currículum enviado al Consejo para su estudio. "Llama la atención el hecho de que este aspecto no se ha hecho constar en el currículum profesional que el Consejo de Ministros, por conducto del Ministerio de Justicia, ha hecho llegar a este Consejo General del Poder Judicial".

El documento, de seis páginas en total, recoge tanto su currículum como una certificación del Fiscal Jefe Inspector de toda su actividad en el Ministerio Público desde 1990 hasta 2018. El currículum no recoge su actividad como diputada, aunque sí como ministra de Justicia, y el documento del grupo parlamentario socialista que refleja "su renuncia al escaño" este mismo jueves, así como la solicitud de reingreso en la carrera fiscal.

El proverbio inglés

El voto particular firmado por siete vocales incide varias veces en la falta de apariencia de imparcialidad de Delgado por haber sido diputada y miembro del ejecutivo, e incluso cita un "antiguo proverbio inglés" para pedir que la independencia fiscal se represente con "cánones fácilmente identificables". "No basta que se haga Justicia, sino que es necesario que se vea que se hace Justicia", citan los vocales.