Aviso rojo en Valencia y Baleares y veinte provincias en naranja por borrasca 'Gloria'

La borrasca 'Gloria', que trae este domingo un temporal de lluvia, nieve, viento y olas, ha puesto en alerta roja a la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares, mientras los avisos naranja se reparten por una veintena de provincias, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La nieve activa el aviso rojo en el interior sur de Valencia donde se esperan acumulaciones de 20 centímetros en 24 horas por encima de los 600 metros, al igual que en el interior y el litoral norte de Alicante.

Los fenómenos costeros también ponen en el máximo nivel de alerta el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante, con posibilidad de olas de siete y ocho metros con vientos del nordeste de fuerza 9, que ocasionalmente llegará a 10. La Aemet advierte de que puede haber un alto impacto sobre los paseos marítimos y líneas de costa orientadas al nordeste. En el litoral sur de Valencia, el interior de Alicante y su litoral norte también se esperan lluvias que pueden llegar a los 100 litros por metro cuadrado en doce horas y rachas máximas de viento de 90 kilómetros, situación que supone un aviso naranja.

Los fenómenos costeros y las nevadas activan el aviso naranja en Castellón con hasta diez centímetros de nieve en el interior norte y vientos del norte y nordeste de fuerza 8 a 9 y olas de cuatro a seis metros en el litoral.

Baleares, la otra zona más afectada por el temporal más intenso en lo que va de invierno, tiene un aviso rojo por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera por olas de siete metros, con viento del nordeste de fuerza 8 y 9, y rachas máximas de hasta 120 kilómetros por hora. En la isla de Mallorca el aviso es naranja por lluvias que pueden dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas en el norte, nordeste y Sierra Tramontana; ráfagas de viento máximas de 120 kilómetros por hora; y fenómenos costeros con olas de cuatro a seis metros. La situación se espera que sea similar en Menorca aunque con precipitaciones algo menores.

La nieve reparte avisos naranja en Albacete, zonas de Jaén, Granada, Almería y Murcia. En Albacete puede haber acumulaciones de hasta 20 centímetros en 24 horas en Alcaraz y Segura por encima de los 800-900 metros y de entre quince y los cinco centímetros en otras zonas. Nevadas de hasta 20 centímetros en 24 horas se prevén también Cazorla y Segura (Jaén), que podrán llegar hasta los 15 centímetros en Guadix y Baza (Granada) y en Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), siempre en torno a los 800 metros. En la región de Murcia el aviso naranja está activado por nevadas de hasta diez centímetros en 24 horas a partir de 700 metros en el noroeste y el altiplano; en esta última, junto al campo de Cartagena y Mazarrón, habrá rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y en el litoral soplará de componente norte fuerza 8 con momentos de 9 y olas de tres metros.

En Cataluña el aviso naranja afecta a todo el litoral, desde el sur de Tarragona hasta el Ampurdán, con vientos del norte y nordeste de fuerza 8 a 9. Además se advierte de tener especial cuidado en paseos marítimos y líneas de costa. Aragón tiene avisos naranjas por nevadas en Teruel (Gúdar y el Maestrazgo) donde en 24 horas pueden acumularse 20 centímetros por encima de los 600-700 metros, y por viento en el Pirineo oscense donde las rachas máximas llegarán hasta los 100 kilómetros por hora. El viento en la Ibérica, la Meseta de Burgos y en la Ibérica de Soria supone un aviso naranja por rachas máximas entre 90 y 100 kilómetros por hora, así como en el Sistema Central de Ávila y en el norte de Cáceres. En Cantabria y Asturias, las nevadas de entre ocho y veinte centímetros en zonas montañosas desde los 800 metros activan el aviso naranja, mientras es amarillo por fenómenos costeros, que también afectan a todo el litoral gallego, donde los vientos llegarán hasta fuerza 7.

La alerta roja supone un riesgo extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto. El aviso naranja supone un riesgo importante en fenómenos no habituales y con cierto peligro para actividades usuales, mientras con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.