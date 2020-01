El vídeo de Kobe Bryant y Michael Jordan que está dando la vuelta al mundo

El exjugador Michael Jordan se ha reconocido "conmocionado" por el fallecimiento de Kobe Bryant y su hija en un accidente de helicóptero y ha mostrado su "dolor" por la despedida de alguien a quien consideraba "un hermano pequeño".

"Estoy conmocionado por la trágica noticia del fallecimiento de Kobe y Gianna. Las palabras no pueden describir el dolor que siento. Amaba a Kobe, era como un hermano pequeño para mí. Solíamos hablar a menudo y echaré mucho de menos esas charlas. Era un gran competidor, uno de los grandes del baloncesto y una fuerza creativa", apuntó en un comunicado.

En las últimas horas, hay un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales tras la muerte de 'La Mamba Negra' y el legado que recogió de Jordan. En él se pueden observar movimientos de ambos jugadores exactamente igual, de la misma forma y en la misma parte de la pista.

Es muy frecuente escuchar la frase "es lo más parecido a Michael Jordan que ha visto la NBA". Y es que no era raro ver a Bryant moverse como la mítica leyenda.

Una de las cosas que jamás perdonó Kobe Bryant es no haber podido ganar seis anillos como Jordan: "Me molesta, pero las cosas son lo que son", comentaba. El exjugador aseguraba que siempre trataba de ganar, pero finalmente no pudo lograrlo. "Mi objetivo original era tratar de ganar ocho. Tratas y haces lo mejor que puedes. Al final del día, puedes estar conforme con los resultados de hasta donde has llegado. Es por eso que puedo estar realmente tranquilo con la carrera que he tenido", auguraba.

Ahora, un youtuber ha vuelto a sacar a la luz uno de los vídeos más compartidos en las distintas redes sociales. Con millones de visualizaciones, en menos de dos minutos, se pueden ver una serie de jugadas de distintos partidos de la NBA en la que los dos jugadores realizan idénticos movimientos técnicos. Por eso, quizá los consideren como dos deportistas de los más grandes de todos los tiempos.

Lo que muchos no saben es que, tras el éxito rotundo de este minidocumental, el autor creó una segunda y tercera parte de la que te puedes enamorar viéndolo a continuación: