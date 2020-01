James se despide de Bryant: "No pensé ni en un millón de años que esa sería la última conversación"

El mundo del deporte continúa de luto por la prematura muerte de Kobe Bryant. El exjugador de baloncesto murió el domingo junto a una de sus hijas y otras siete personas tras un accidente de helicóptero. Desde entonces, miles de mensajes de despedida y apoyo han inundado las redes sociales.

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido LeBron James. Ambos jugadores se conocieron en el All Star Game de 2002, cuando 'El Rey' recibió unas zapatillas de 'la mamba', leyenda de los Lakers.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LeBron James (@kingjames) el 27 Ene, 2020 a las 6:43 PST

"No estoy listo pero aquí va. Tío, estoy aquí sentado intentando escribir algo en este post pero cada vez que lo intento estoy llorando al pensar en ti, mi sobrina Gigi y la amistad/vínculo/hermandad que teníamos. Literalmente escuchaba tu voz cada domingo por la mañana antes de marcharme de Filadelfia para volver a Los Ángeles", comienza el texto que le ha dedicado en su cuenta de Instagram.

"No pensé ni en un millón de años que esa sería la última conversación que tendríamos. ¿Pero qué cojones? Tengo el corazón roto y estoy devastado, hermano. Te quiero, hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y las niñas. Te prometo que continuaré con tu legado. Significas mucho para todos nosotros, especialmente en la Laker Nation", añade.

"Es mi responsabilidad ponerme esta camiseta y seguir avanzando. Por favor, dame la fuerza desde el cielo para protegerme. Hay tantas cosas que quiero decir pero ahora mismo no puedo porque no puedo soportarlo. Hasta que nos volvamos a ver, hermano", conlcuye.

El mensaje ha sido ampliamente compartido y comentado por sus seguidores. En menos de 24 horas cuenta ya con más de 8.800.000 de 'me gusta'.

Gasol: "Mi hermano mayor... No puedo creerlo"

Uno de sus compañeros más cercanos, el jugador español Pau Gasol, también le dedicó unas palabras al conocer la triste noticia. Gasol y Bryant conquistaron dos anillos de campeones de la NBA.

En su mensaje a través de twitter no puso ocultar su desolación más absoluta: "Más que devastado... Mi hermano mayor... No puedo, no puedo creerlo", ha señalado.