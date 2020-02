"¿Estamos tontos?": el enfado de Emma García con un colaborador de 'Viva la vida'

La ruptura entre María Teresa Campos y Bigote Arrocet sigue siendo uno de los temas recurrentes de los programas de Telecinco, sobre todo ahora que la popular presentadora se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para hablar largo y tendido de lo sucedido.

Este domingo, sin ir más lejos, 'Viva la vida' contó con su hija Carmen Borrego para que diera sus impresiones, una entrevista que terminó en polémica y obligó a Emma García a tomar cartas en el asunto.

Todo empezó cuando el paparazzi Diego Arrabal se cabreó con sus compañeros por "hacerle la pelota a Carmen Borrego" y decidió abandonar el plató. "¿Estamos tontos?", intervino entonces Emma García. "Hay cosas que no entiendo. Estamos todos hablando y, de repente, coges y te vas. No lo entiendo porque no eres así".

Y añadió: "La que se debería ir de plató soy yo, porque no me hacéis ni puñetero caso. Cosa que no voy a hacer porque antes os iréis vosotros. Vamos a intentar poner un poco de orden o ¿aquí uno se enfada y se va? Vamos a intentar ser profesionales e intentar a hacer una entrevista con respeto y educación. ¿Podemos retomar la entrevista y no hacer el ridículo?".