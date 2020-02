18 pueblos de menos de 500 habitantes perfectos para teletrabajar en Aragón

El teletrabajo es una de las mejores opciones combatir la despoblación. Cada vez más empleos dependen exclusivamente de una (buena) conexión a internet y mucha gente preferiría trabajar desde un pueblo en vez de madrugar cada mañana para meterse en un atasco que les lleve hasta su ordenador en una oficina. Sin embargo, aunque parezca inverosímil en pleno siglo XXI, todavía hay algunas zonas de España -como Magaz de Cepeda- que no disponen de banda ancha y, ni siquiera, de cobertura móvil.

La España Vaciada reclama desde hace tiempo medios que permita a sus habitantes trabajar con la misma eficacia y competitividad que en las zonas urbanas y no les obligue tener que abandonar sus pueblos para dedicarse a aquello que desean y para lo que se han formado. La Unión Europea estableció en 30Mbps la banda ancha suficiente para la realización de teletrabajo pero la realidad impone que, para que el trabajador pueda hacer videoconferencia múltiple, participar en cursos telepresenciales como asistente o docente, o trabajar en sectores que requieren el manejo o transferencia de grandes volúmenes de información -propios de profesiones como Arquitectura, Diseño Industrial o edición de video- sea necesario que ese ancho de banda llegue a los 100Mbps, equivalente a las infraestructuras de comunicaciones internas habituales en las empresas.

Aragón, una de las comunidades autónomas más afectadas por la despoblación, detectó hace tiempo la necesidad de garantizar una buena conexión a internet para evitar el éxodo de sus pueblos y puso en marcha ConectAragón. Un proyecto que lleva banda ancha de nueva generación a zonas rurales. Actualmente, de las 1561 zonas de población en las que se divide el territorio aragonés, 939 disponen de Banda Ancha de al menos 30Mbps y 359 están planificadas para ser cubiertas durante 2020 y 2021. Hemos seleccionado 18 pueblos de menos de 500 habitantes en los que a través del proyecto ConectAragón se puede contratar banda ancha de 100Mbps o superior y que, además, disponen de un Colegio Rural Agrupado:

Provincia Comarca Municipio Habitantes Huesca BAJO CINCA / BAIX CINCA Velilla de Cinca 448 Huesca SOBRARBE Gistaín 142 Huesca SOMONTANO DE BARBASTRO Castejón del Puente 326 Huesca LOS MONEGROS Albalatillo 187 Teruel COMUNIDAD DE TERUEL Alba 185 Teruel BAJO ARAGÓN Foz-Calanda 260 Teruel GÚDAR-JAVALAMBRE Fuentes de Rubielos 112 Teruel SIERRA DE ALBARRACÍN Griegos 151 Teruel SIERRA DE ALBARRACÍN Guadalaviar 241 Teruel GÚDAR-JAVALAMBRE Gúdar 81 Teruel SIERRA DE ALBARRACÍN Royuela 209 Teruel BAJO ARAGÓN Torrecilla de Alcañiz 426 Teruel BAJO MARTÍN Urrea de Gaén 461 Zaragoza ARANDA Gotor 314 Zaragoza ARANDA Jarque 448 Zaragoza COMUNIDAD DE CALATAYUD Mara 185 Zaragoza COMUNIDAD DE CALATAYUD Miedes de Aragón 454 Zaragoza COMUNIDAD DE CALATAYUD Villarroya de la Sierra 467

¿Qué hay que hacer para tener internet en estos pueblos?

El adjudicatario del contrato asociado al proyecto ConectAragón es el operador Telefónica España S.A.U y se puede contratar el servicio de banda ancha mediante sus canales habituales: 1004, internet o tiendas. Además de Movistar, también otros operadores de telecomunicaciones reutilizan las infraestructuras para dar servicio minorista en algunas de las localidades del listado, de forma que los ciudadanos pueden contratar el servicio en igualdad de condiciones y precio que en núcleos de población de mayor tamaño.

También puede ser útil ponerse en contacto con el Ayuntamiento para saber si hay opciones de alquiler social o subvenciones a nuevos pobladores.

Oportunidad de emprendimiento

El teletrabajo no solo es una buena oportunidad para quien ya tiene un empleo y quiere irse a vivir a un pueblo sino también para quien se decide a emprender. Es el caso de Ana Cristina, vecina de Puigmoreno, una localidad de unos 300 habitantes que pertenece a Alcañiz (Teruel). Estudió Estadística y hace 9 años se quedó en paro en plena crisis: "Tenía dos niños pequeños y en las localidades tan pequeñas no sueles tener fácil el tema guarderías, comedor, etc. y menos si estás en paro. Decidí emprender, renovarme y trabajar desde casa para tener la posibilidad de conciliar mi vida personal y profesional".

La iglesia de Torrecilla de Alcañiz, uno de los pueblos de la lista / HÉCTOR IZQUIERDO (GETTY IMAGES)

Así nació Alcanalytics, una consultoría estadística que también ofrece servicios de Marketing Digital a pequeñas y medianas empresas. "Hemos estado 5 años trabajando desde casa, en Puigmoreno. Actualmente llevamos ya 2 años trabajando desde Technopark [un parque tecnológico en Alcañiz]. Nuestros clientes pueden estar en cualquier ubicación geográfica, lo importante es que podamos hacerles el trabajo que necesitan", resume Ana Cristina. Ahora mismo no tiene a nadie en plantilla pero diariamente interactúa con mucha gente: "Hay bastantes profesionales en la zona trabajando desde sus casas como Community Manager, Copywriter o Diseñadores Web. Solo necesitamos que llegue cobertura de Internet".

Beneficios del teletrabajo

Los beneficios del teletrabajo para los empleados son evidentes. Además de poder elegir dónde residen conforme a sus intereses personales o familiares y, en muchos casos, ahorrarse el coste de la vivienda y los gastos básicos en las grandes ciudades, generalmente disponen de un mayor nivel de autoorganización y flexibilidad horaria que les permite conciliar.

Las empresas también se benefician del teletrabajo y por eso cada vez hay más que dan el paso y ofrecen esa posibilidad a sus empleados. Además de reducir costes en espacios de trabajo, iluminación, etcétera, obtienen mayor capacidad de captación y retención del talento, mayor flexibilidad en la operativa diaria y está demostrado que también mayor nivel de productividad de los trabajadores.

Carlos López, responsable de Yorepueblo.es, cree que firmemente que el teletrabajo es una de las medidas más efectivas para combatir la despoblación y cambiar la realidad de un pueblo: "Con las tecnologías que existen, hay miles de trabajadores que podrían hacer lo mismo sin pisar una oficina. Se pueden dar incentivos a las empresas que contraten a personas empadronadas en pueblos y trabajan desde allí, porque son personas que pagan sus impuestos en la zona y consumen allí y el hecho de que, de repente, en el pueblo haya 50 personas más, puede ser el reclamo para que abra un nuevo negocio, por ejemplo. Al final todo se retroalimenta".