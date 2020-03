Cayetana Álvarez de Toledo, a Irene Montero: "No hay mujer más humillada en la política española"

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha querido ahondar en la crisis abierta en el gobierno de coalición por la ley de libertades sexuales. Tras las acusaciones de Pablo Iglesias, que aseguró que las objeciones al proyecto que había presentado Igualdad eran muestra de un "machismo frustrado", la portavoz popular ha querido enviar un mensaje a la ministra Irene Montero, a la que ha calificado de "mujer más humillada de la política española".

"Si yo fuera ministra de Igualdad y mi marido saliera, cual macho alfa, a defender a su hembra de las críticas de un colega del ministerio, de verdad lo mandaría a dormir al sofá. No me puedo imaginar mayor humillación, condescendencia y desde luego mayor machismo. No hay mujer más humillada que ella en la política española", ha asegurado Cayetana Álvarez de Toledo.

Este miércoles, desde el propio Gobierno han querido zanjar esta polémica abierta por la presentación del anteproyecto y sus posteriores objeciones, a las que ha tenido acceso la Cadena SER. Primero, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que la propuesta de Montero ya era "un buen texto" y ha reconocido que este caso "ha tenido una proyección pública que quizá no ha sido deseada por nadie".

Después, en un acto en la Complutense, el vicepresidente Pablo Iglesias ha asegurado que en ningún momento sus palabras iban referidas al ministro Campo y ha asegurado que todos los miembros que componen el Gobierno son "feministas".