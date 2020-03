"Cuando crezca volveré a por Simón": la emotiva carta de un niño tras dejar a su perro en un refugio

Hace ya varias semanas, concretamente el pasado mes de febrero, los responsables del refugio animal Xollin (México) compartían una fotografía en su cuenta de Facebook mediante la que anunciaban la llegada de un nuevo perro al centro. Un pequeño pitbull, de apenas unos meses de edad, que era encontrado en la puerta del refugio acompañado de un peluche y una nota. Una nota, escrita por un niño de 12 años, mediante la que explicaba que entregaba al perro en adopción para salvarle del maltrato de su padre.

Varios días más tarde, la historia se repite en Ciudad de México. La fundación Albergue Pergatuzoo ha informado, a través de su cuenta de Facebook, de la llegada de un nuevo perro al refugio. Un cachorro, bautizado como Simón, que ha sido abandonado frente a la puerta del refugio junto a una carta en la que un niño explicaba las razones por las que había decidido abandonar a su amigo.

"Cuando crezca vengo a por Simón"

En dicha carta, escrita a mano, el niño explica que ha decidido dejar al perro en el refugio para que no siguiera sufriendo: "Te dejo a Simón, es mi perro y no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortitas. No le peguen, porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo a por Simón".

Tras compartir tanto la fotografía del animal, como la carta en cuestión, los responsables del refugio han pedido ayuda para dar con el dueño del perro: "He subido estas imágenes con la única intención de localizar al dueño de Simón. El perro no está en adopción y no buscamos un hogar temporal para él. Tan solo quiero hablar con el pequeño y con su familia".

En busca de la familia de Simón

Sin embargo, y ante la imposibilidad de dar con él, los responsables del refugio han asegurado que cuidarán del perro y que se encargarán tanto de desparasitarle como de ponerle las vacunas pertinentes. Varios días de compartir la primera publicación, la fundación Albergue Pergatuzoo compartía una segunda en la que explicaba que no ha conseguido dar con el niño ni con su familia.

No obstante, sí que ha podido llevar al perro hasta el veterinario. Una vez allí, y después de hacerle una revisión médica, los responsables del refugio han informado que tiene un problema en sus patitas delanteras. A pesar de ello, desde la fundación Albergue Pergatuzoo han asegurado que harán todo lo posible para que se recupere cuanto antes y pueda volver con su dueño. De hecho, el animal ya cuenta con una madrina, conocida como Eva, que se encargará de los gastos derivados por las distintas intervenciones. Por lo tanto, el refugio se hará cargo del animal hasta que su dueño vuelva a por él.