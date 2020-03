España registra 11.178 casos de coronavirus: 491 muertos y 1.028 curados

España ha registrado desde el inicio del brote de coronavirus 11.178 casos, de los cuales 491 han fallecido y 1.028 se han curado, según ha informado este martes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa diaria tras la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la actualidad hay activos 9.659 casos. Ahora bien, Simón ha informado de que en las últimas 24 horas se han producido un 17 por ciento más de casos de coronavirus en España, registrándose 1.987 nuevos diagnósticos, si bien ha comentado que parece que el incremento diario se puede "ralentizar un poco" aunque ha pedido valorar esto "con mucho cuidado" por las posibles "pequeñas modificaciones" que pueda haber.

La Comunidad de Madrid sigue siendo la región con más casos de personas afectadas por el nuevo coronavirus, con 4.165 casos, lo que representa el 43 por ciento de todos los diagnósticos por coronavirus detectados en España. Hace unos días, la comunidad madrileña contaba con el 50 por ciento de todos los diagnósticos, si bien el porcentaje ha disminuido debido a que otras regiones, como por ejemplo Cataluña (1.394), están experimentando un aumento de los casos. Precisamente, ambas regiones registran ya el 56 por ciento de todos los casos.

No obstante, la letalidad en la Comunidad de Madrid se sitúa en la actualidad en el 7 por ciento, porcentaje mayor que a nivel nacional, debido especialmente a que en el inicio de la pandemia del coronavirus la población más afectada era aquella que pertenecía a los principales grupos de riesgo como, por ejemplo, las personas mayores.

El tiempo de paseo de mascotas no está limitado

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha precisado que el tiempo para pasear a las mascotas debe ser el habitual y que no se ha establecido limitación alguna pero, en este contexto, lo que sí debe cambiar son los hábitos de interrelación entre los dueños.

Durante la rueda de prensa para actualizar los datos de la emergencia sanitaria por COVID-19 en España, Simón ha indicado que el tiempo de paseo es "el habitual" pero la diferencia es "la forma de relacionarse entre los dueños de mascotas entre sí".

"Es lo que no interesa. Si no queremos que haya un contacto directo entre personas infectadas, no podemos tener el mismo hábito y actitudes de relación entre los dueños de mascotas", ha manifestado.

Una de las excepciones que permite el confinamiento decretado por el estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus es salir de casa para pasear a las mascotas.