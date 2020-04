La delicada situación de los autónomos frente a la crisis del coronavirus

España es un país de autónomos. Representan el 80% del tejido productivo de nuestro país, por lo que su supervivencia es vital para reactivar la economía una vez pase la crisis por el coronavirus. El Gobierno ha aprobado una serie de medidas para ayudar a pymes y autónomos durante estos meses que van desde el aplazamiento del pago de impuestos hasta el llamado ‘paro de los autónomos’ para los que vean reducidos sus ingresos un 75%, pasando por la suspensión de pago de hipotecas, acceso al bono social eléctrico o cobertura de accidente laboral a los contagiados, entre otras. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) considera todas estas medidas “claramente insuficientes”: “Una vez más hemos sido los grandes olvidados. Sí es cierto que las medidas tomadas de ámbito social son buenas y van por buen camino, pero desde luego que para los 3,2 millones de autónomos las medidas económicas son realmente nefastas”, señala el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

O el Gobierno cambia su rumbo o desgraciadamente van a ser muchos autónomos los que se queden por el camino

Las estimaciones que hace el colectivo prevén que la recuperación sea “en L, no en V ni en U” y piden medidas más directas y efectivas: “O el Gobierno cambia su rumbo o desgraciadamente van a ser muchos autónomos los que se queden por el camino. Vamos a ver muchos procesos concursales porque muchos autónomos no van a poder mantener la plantilla y no van a tener el dinero para devolver el desempleo ni las cotizaciones que se van a exonerar. Las medidas que se han tomado son pan para hoy y hambre para mañana, y tienen un fondo dogmático”, aseguran desde ATA.

La dura gestión de la crisis de 2008 se tradujo en la destrucción de más de medio millón de empleos de autónomos y precarizó el mercado laboral hasta nuestros días. Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) entienden las limitaciones de la situación actual y creen que todavía quendan cuestiones por abordar pero reconocen que ha habido un cambio: "Las medidas aprobadas por el Gobierno suponen un balón de oxígeno y ha habido un esfuerzo por atender a la realidad de los autónomos y esto nos parece un logro del colectivo. Nunca nadie nos ha regalado nada".

¿Qué proponen los autónomos?

Hay 1,5 millones de autónomos que ahora mismo que lo están pasando muy mal y quedan fuera de toda ayuda

En ATA creen que una primera medida muy efectiva sería la suspensión, que no moratoria, de las cuotas a la Seguridad Social: “En momentos donde la caída de la actividad para más del 80% es una realidad y donde son muchos los que han tenido que cerrar sus negocios de la noche a la mañana, con mercancías, productos que no van a poder sacar adelante o que van a perder, como es el caso por ejemplo de las floristerías, es fundamental darles un respiro y que tengan liquidez, es decir, que no tengan que pagar sus cuotas a la Seguridad Social, o un aplazamiento de impuestos no solo de un mes, porque todo apunta a que el 20 de mayo no vamos a estar en una situación de actividad normalizada, sino que se debería de haber llevado el aplazamiento de impuestos hasta julio, presentando entonces los dos trimestres juntos. Son medidas muy necesarias”, explica Lorenzo Amor, de ATA. Desde UATAE entienden que la moratoria anunciada por el Gobierno para la cuota de la Seguridad Social "debería ser efectiva ya desde abril, sin esperar a mayo porque hay todavía muchas solicitudes de prestación tramitándose y merece la pena que el aplazamiento se haga sin esperar más".

Muchos autónomos van a cobrar la prestación por cese de actividad extraordinario pero en ATA recuerdan que “hay otros 1,5 millones que ahora mismo que lo están pasando muy mal y quedan fuera de toda ayuda”. Además, consideran que se tendrían que dar ayudas directas a los sectores más perjudicados y facilitar todos los trámites, “como la generalización de la declaración responsable para evitar todo el papeleo”.

En UATAE, en cambio, no comparten la idea de una exoneración universal de la cuota de la Seguridad Social porque creen que sería "injusto y regresivo" que quien no ha tenido pérdidas, aunque sea una minoría, deje de contribuir "a esa hucha común que debe dar protección a todos los trabajadores autónomos".

En lo que sí coinciden las dos asociaciones de autónomos es en que esa prestación extraordinaria, que supone para quien se acoge la exoneración de la cuota, debería rebajar el umbral de pérdidas que se requiere para acceder a la misma: "el 75% actual es mucho para quien tiene bajos ingresos, en cuyo caso entendemos que debería reducirse hasta el 40%. No es lo mismo perder el 75% cuando ingresas 10.000 euros, que el 50% cuando ingresas 1.000, que te supone la asfixia total: en ese sentido creemos que es necesario introducir progresividad", explican desde UATAE. “No tiene sentido que baste una bajada del 40% para acceder a algunas ayudas y un 75% para este gasto”, lamentan también desde ATA y piden, además, que se establezca una tarifa plana de 100 euros para cuando el Gobierno decida levantar el estado de alarma.

Además, hay unos 20.000 autónomos de temporada de actividades vinculadas al turismo a los que la crisis sorprendió sin estar dados de alta todavía este año en el RETA (ya que la temporada suele empezar en abril) y por tanto están fuera de la prestación. En este caso, UATAE propone que el Gobierno dé "una solución similar a la que ha encontrado para los asalariados fijos discontinuos".

En cualquier caso, ambas asociaciones recuerdan que hay más de 3,2 millones de autónomos que se dedican a cosas completamente diferentes y que cada uno con problemáticas específicas, por lo que cuanto más concretas sean las medidas aplicadas, más efectivas.

Prácticas abusivas de los bancos

Otro tema que preocupa a UATAE es que, si bien hay avales públicos habilitados para la liquidez, "los bancos están teniendo prácticas abusivas y mucha opacidad en su gestión, sometiendo las operaciones a calificaciones de riesgo excesivas o reservando esos fondos para clientes preferentes". Han habilitado un Observatorio Financiero para recoger casos y denunciarlos. Proponen además que en los autónomos y pymes con hasta 10 empleados y facturación anual de dos millones de euros el aval ICO para préstamos de hasta 200.000 euros pueda ser de hasta el 100%, frente al 80% estipulado ahora.

UATAE también exige que se establezca un aplazamiento sin intereses de entre 5 y 15 meses -según los sectores- a los autónomos y pymes en sus préstamos vigentes anteriores a la crisis con los que se afronta gastos asociados a la actividad profesional, como la inversión en maquinaria, vehículos, licencias o materiales. "Muchos autónomos no necesitan endeudarse más, sino un respiro en las obligaciones que ya tienen, y que esas cuotas pendientes puedan abonarse al final del vencimiento actual de esos préstamos, leasings o rentings… Y salvamos a la banca tras 2008, es el momento de que devuelva aquel enorme esfuerzo colectivo", reivindican.

Por último, nos parece que es el momento de ensanchar derechos para quien tiene una situación de mayor vulnerabilidad y le hemos pedido al gobierno que acomete un proceso de regularización de inmigrantes urgente y extraordinario: el parón en la actividad económica, el confinamiento, la mayor vigilancia policial y la ralentización de la administración han puesto en mayor desprotección a las personas extranjeras que tienen pendiente su regularización administrativa.

La burocracia, el primer escollo

Otra de las medidas que reclaman los autónomos como prioritaria es eliminar la burocracia. “Desde ATA venimos alertado de que el 95% de los autónomos podría quedarse sin ayudas sociales como la moratoria hipotecaria, el rescate del pan de pensiones, el aplazamiento del alquiler o el bono social eléctrico, entre otras, si no cierra del todo su negocio”. Para poder acreditar su situación de vulnerabilidad y poder acceder alguna de las ayudas en materia social, los autónomos tienen que presentar obligatoriamente un certificado emitido por la Agencia Tributaria de cese de actividad. “Esta burocracia está frenando que las ayudas lleguen a muchos autónomos. El simple hecho de haber tenido aprobada la prestación extraordinaria por cese de actividad debería ser un requisito de vulnerabilidad para poder solicitar estas ayudas sociales”, proponen.

Además, aunque se han flexibilizado algunas condiciones para acceder a las líneas de financiación ICO, el repunte de solicitudes está colapsando el sistema y “más de la mitad de las solicitudes no están llegando”. Desde UATAE reclaman que los bancos tengan un plazo tasado para dar respuesta a las solicitudes de préstamo con aval ICO y que tengan la obligación de registrar en el ICO las operaciones denegadas y sus motivos.

UATAE también recuerda que algunas comunidades autónomas están dilatando los plazos de 5 días estipulados para la resolución de ERTE y piden "instrucciones claras para su cumplimiento y que se establezca el silencio administrativo positivo".

Los sectores más afectados

Entre todos los autónomos, determinados sectores y situaciones personales hacen que haya casos más extremos que otros: “Los autónomos que ahora están obligados a tener el negocio cerrado y tienen trabajadores fijos en plantilla se están viendo fuertemente afectados. También a aquellos que más costes fijos tengan o a los que esta situación les ha pillado invirtiendo, porque su liquidez es muy baja y los gastos fijos suelen ser elevados”, detallan desde ATA.

“Prácticamente todos los sectores van a tardar en recuperarse puesto que nos enfrentamos a unos meses realmente complicados pero todo lo relacionado con el turismo, la hostelería y el comercio serán sin duda los sectores que más ayuda va a necesitar para recuperarse”, concluye Lorenzo Amor. Para esos sectores "las medidas tendrán que prolongarse y acompañarse de otras iniciativas de estímulo económico y al consumo", tal y como apuntan desde UATAE.

