¿Por qué Sandra Sabatés no ha vuelto a 'El Intermedio'?

La televisión también entrado en la primera fase de la desescalada. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en 'El Intermedio', que después de varias semanas haciendo el programa desde casa, volvió este lunes al plató para retomar también esa "nueva normalidad".

No estaba previsto el regreso de El Gran Wyoming. Al formar parte de esa población de riesgo, el equipo del programa ha decidido que siga conduciendo el espacio de laSexta desde su domicilio particular. Sin embargo, Wyoming no fue el único que no acudió al plató. Sandra Sabatés, su mano derecha, tampoco pudo estar presente.

"¿Sandra Sabates, no estás en plató?", preguntó el presentador en una conexión que realizó el programa nada más iniciar su emisión. "Esta noche estaba previsto que yo también estuviera con Dani Mateo y con Andrea Ropero en plató, pero en las últimas horas todo el equipo de 'El Intermedio' se ha sometido a esas pruebas del coronavirus y en mi caso los resultados no han sido concluyentes, por lo cual estoy a la espera de repetir las pruebas que arrojen un poco más de luz. Así que de momento, por prudencia, me voy a quedar en casa", explicó Sandra desde casa.

"No pasa nada. Sandra y yo estaremos en casa, pero haremos el programa y todo seguirá igual. Estamos todos juntos en esto", dijo Wyoming, a lo que la periodista añadió: "Unos van a estar en casa y otros haciendo el programa desde el plató. Lo importante es que este equipo conoce perfectamente la receta para hacer un buen programa: información, rigor y sobre todo que tú [Wyoming] intervengas poquito".