La Fiscalía del Tribunal Supremo asume la investigación contra Juan Carlos I por el AVE a La Meca

La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha hecho con las riendas de la investigación en torno al rey emérito Juan Carlos de Borbón y su posible implicación en el cobro de comisiones en el proyecto de construcción del AVE a La Meca. Para la Fiscalía Juan Carlos I no está protegido por la inviolabilidad desde que dejó el trono en 2014 y "resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

Se hace con las riendas de las pesquisas el fiscal de sala especializado en delitos económicos Juan Ignacio Campos Campos "quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúne una extraordinaria cualificación y experiencia. Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación".

Las pesquisas pasan por tanto de la Fiscalía Anticorrupción, que ha decidido no archivarlas, al Ministerio Público del Tribunal Supremo que ahora tendrá que decidir si denuncia o no al monarca emérito ante la sala de lo penal. Ya en septiembre de 2018 la Audiencia, a petición de la misma Fiscalía, archivó la causa en torno al posible uso de Corinna zu Sayn-Wittgenstein como testaferro al no ver indicios de delito pero siguió adelante con las pesquisas en torno al proyecto de 2011 de llevar el AVE a La Meca.

Anticorrupción arrancó estas diligencias en diciembre de 2018 en torno a este supuesto pago de mordidas millonarias después de que el juez dedujese testimonio: según el testimonio de Corinna recogido en las grabaciones del comisario jubilado y encarcelado José Manuel Villarejo el monarca llegó a embolsarse 80 millones de euros, según su versión, procedentes de los adjudicatarios de la obra.

El origen del caso

Hace dos años los digitales El Español y OkDiario revelaban unas grabaciones realizadas por Villarejo en las que Corinna explicaba su versión de cómo el monarca emérito había cobrado las comisiones millonarias, implicando también a la empresa española OHL. "El Rey me escribió por email que Villar-Mir estuvo en su despacho y le dijo, "voy a ver si Zanganeh te paga la mitad de su comisión", refleja la grabación. Se refería supuestamente a la iraní Shahpari Zanganeh, en ese momento esposa del traficante de armas Adnan Khashoggi.

El rey emérito saluda a un invitado ante la presencia de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en los premios Laureus en el año 2006 / Carlos Álvarez (Getty)

El artículo 56.3 de la Constitución Española acota los supuestos de inviolabilidad del Jefe del Estado mientras ocupa el cargo. "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64 (por el Presidente), careciendo de validez sin dicho referendo salvo lo dispuesto en el artículo 65.2 (nombramiento de miembros civiles y militares de la Casa Real)".