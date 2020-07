El Real Madrid enfrenta su barrera invisible

Nos encontramos en el momento más importante de la temporada, al menos en lo que a competición doméstica se refiere. Durante estas últimas jornadas que se disputarán en unos 20 días, se resolverá LaLiga. Será la novena en 12 años para el Barcelona, o la primera del Real Madrid desde la 2016/2017.

Si ya era una situación capital, el empate del Barcelona contra el Atlético no ha hecho sino dar más énfasis aún a estas seis últimas jornadas para el Real Madrid, la primera de ellas este jueves en Valdebebas frente al Getafe.

Los de Zidane tienen la valiosa oportunidad de ponerse a cuatro puntos del Barcelona más el golaverage. Enfrente estará el gran Getafe de Bordalás que luchará hasta el final por asegurar un puesto en Europa y soñar por Champions. Pero no será el único rival este jueves: también lo será la barrera invisible, no sabemos si psicológica, que tienen los blancos esta temporada. Se les presenta por tercera vez en la campaña la oportunidad de ganar seis partidos seguidos, algo que hasta el momento no han aprovechado.

Los blancos lo han ganado todo desde la vuelta del confinamiento: Eibar, Valencia, Real Sociedad, Mallorca y Espanyol y de vencer al Getafe obtendrían por vez primera en la 2019/2020 seis victorias seguidas.

Ya consiguieron cinco entre enero y febrero cuando vencieron a Sevilla, Unionistas, Valladolid, Zaragoza y Atlético de Madrid, pero cayeron el siguiente encuentro, contra la Real Sociedad en Copa del Rey.

Si contabilizamos solo partidos de LaLiga también tuvieron la oportunidad desde principios de enero cuando dejaron en la estocada a Getafe, Sevilla, Valladolid, Atlético de Madrid y Osasuna, pero volvieron a empatar el sexto, en esta ocasión frente al Celta de Vigo.

El Barcelona sí bate la barrera invisible

A diferencia de los blancos, el Barcelona sí ha conseguido ganar más de cinco partidos seguidos esta campaña hasta en dos ocasiones. La primera, racha de siete victorias seguidas, comenzó a finales de septiembre contra el Villarreal y se extendió con Getafe, Inter, Sevilla, Eibar, Slavia y Valladolid.

Poco después sumaron otras seis victorias consecutivas frente a Celta, Leganés, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Mallorca e Inter de Milán.

El espectacular momento de forma blanco, el mejor de la temporada, ha llegado en el momento preciso, a la par que acercado sobremanera al Real Madrid al título de liga. Si cuando se retomó LaLiga, el Barcelona sacaba dos puntos al Real Madrid, este jueves los de Zidane pueden ponerse cuatro por encima. Para ello tendrán que superar la barrera invisible.

