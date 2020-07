Ricardinho: "En España los grandes ídolos tuvieron siempre un final turbio y yo no he cambiado la regla"

No pasa una semana sin noticias de Ricardinho. El elegido seis veces mejor jugador del mundo de fútbol sala terminó su relación contractual con Movistar Inter el pasado martes y, como él dice, "no salí por la puerta de atrás, ni la de enfrente, ni la que deseaba. Salí como un campeón y punto". Porque Movistar Inter ganó la liga gracias a ser líder en la fase regular, y lo hizo sin poder contar con Ricardinho, porque él decidió no jugar el Play Off. De hecho, al periodista Rui da Cruz le cuenta en esta charla de instagram que le propuso al club rescindir el contrato como hizo Gadeia, porque pensaba que era lo mejor para ambas partes.

Con las circunstancias que desgraciadamente nos rodean, no ha podido haber una despedida a Ricardinho, Ortiz ni al resto de jugadores que dejan la disciplina interista como el club tenía pensado hacer. El portugués dice que su despedida "va a ser para los seguidores del fútbol sala. No soy de A ni de B, soy del fútbol sala y mi despedida será para los amantes de este deporte y la haré en el momento en el que haya condiciones para hacerla", y afirma "con Inter di siempre lo mejor, dando la cara en los momentos buenos y malos. Ahora pertenezco a otro club y estoy centrado en eso".

Después de 15 títulos en 6 años con Movistar Inter, tiene claro dónde cambiaron las cosas para él: tras la Intercontinental de 2016 de Qatar. Inter fue invitado por la LNFS a este torneo mundial amistoso y Ricardinho fue autorizado por su club para no participar. El portugués asegura que él "quería hacer historia en España, pero después de esa supuesta Intercontinental, las cosas con el presidente de la liga fueron cambiando. Yo continué haciendo mi trabajo e intentando ganar títulos, algo que cada vez es más difícil", y hablando de nuevo de su incidencia en España, bromea diciendo que "en este país los grandes ídolos del deporte tuvieron siempre un final un tanto turbio, y yo no he cambiado la regla".

En cuanto el pensamiento que deja en la gente del fútbol sala, él tiene claro que si preguntas a sus compañeros de Inter "no te podrán decir nada malo de mi comportamiento. Mis compañeros han estado siempre conmigo, excepto cuando estaba en el banquillo". En cuanto a la imagen que se hizo viral el pasado sábado y fue criticada por, entre otros, el jugador del Betis Elías Beltrán, Ricardinho dice que no sabe quién es, pero espera "que haya conseguido lo que quería: aumentar seguidores".