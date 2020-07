📍 AUDITORIA BARÇA-XARXES



🗣️ Conclusions:



- No està provat que la directiva encarregués cap campanya difamatòria



- No està provat que s\'hagi produït corrupció



- El preu està dins del mercat (1 milió/any)



- No es van complir els controls interns



- Els treballs són incomplets pic.twitter.com/rR4CjIptLu