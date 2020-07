Los rivales más duros a veces están en el mismo equipo. Lo saben bien las escuderías de la Fórmula 1, que una de las situaciones que más temen es una colisión entre sus propios pilotos. McLaren es consciente de esta situación y ha querido enviar un recordatorio tanto a Carlos Sainz como a Lando Norris.

Lo ha hecho a través del jefe de la escuadra, Andreas Seidl, quien en declaraciones que recoge el diario AS asegura que los dos pilotos tienen libertad para competir entre ellos... "hasta que se choquen por primera vez".

"Les permitimos competir libremente y no interferiremos como equipo salvo que haya una razón clara para cambiar la posición. Creo que es importante hacerlo así al inicio de la temporada", asegura reiterando que es la mejor manera de sacar "el máximo" de ambos. "No soy ingenuo, sé que puede haber contactos porque cuando das libertad, acaba en un accidente. Espero que podamos evitarlo", señala.

Para Seidl, si hubiera una colisión entre los dos pilotos no admitiría ninguna más. "Pararía solo una vez. Me lo tomaría como algo personal y todo cambiaría", asegura. Porque aunque reconoce que los pilotos se "juegan la vida" y tienen un "ego grande" que les permite llegar lejos, tienen que saber que "están aquí" para competir por un equipo. En este caso, McLaren. "El bien del equipo está por encima de los intereses. Si el ego de un piloto interfiere con esos intereses me lo tomaré como algo personal", ha añadido.

