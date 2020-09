¿Qué derechos tienen los padres en el trabajo si su hijo tiene que guardar cuarentena por coronavirus?

View this post on Instagram

👉 "¿Dónde están las medidas de conciliación que estudiaban allá por mayo para que miles de mujeres madres (y también padres) no tengan que renunciar? Porque el famoso y bonito plan en papel MeCuida nos cuida bien poquito. No sé si sabe usted que la jornada reducida conlleva una pérdida salarial que muchas familias no pueden permitirse. No sé si sabe usted que la adaptación de la jornada en la mayoría de los casos se deniega porque no está regulada y no sé si sabe usted que estas medidas y el necesario teletrabajo, cuando es posible, es de carácter voluntario en un mercado laboral, este el de nuestro país, que es mayoritariamente presencialista".⁣ ⁣ 👉 "Por favor, en vez de culpabilizar y usar ese cinismo cuando habla de los padres y madres que quizás no tengan otra salida para poder mantener sus trabajos que necesitan para subsistir, pídale al Ministerio que tiene las competencias que trabaje en un plan que funcione y que garantice el trabajo digno a las familias".⁣ ⁣ 📣 Hoy nuevo artículo de \'El Muro\' en @lasexta aquí: www.lasexta.com/el-muro/malamadre/plan-mecuida-que-cuida-poquito_202009015f4df932d546fc000171d85b.html ¡No nos cansaremos de alzar la voz y reivindicar!