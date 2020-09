La salida de Luis Suárez del Barça se complica: las claves del desacuerdo

La salida del uruguayo Luis Suárez del Barcelona, que este lunes parecía encarrilada tras alcanzar un acuerdo sobre la liquidación del contrato, se ha complicado, después de que trascendiera el interés del Atlético de Madrid.

La base del acuerdo residía en que este era factible solo si el jugador firmaba por un equipo que no estuviera en una lista previamente pactada por ambas partes y cuya composición no ha trascendido.

En el acuerdo, ambas partes cedían. El Barcelona pagaba una parte de la temporada que le queda al jugador y Suárez renunciaba a la otra parte.

Su posible salida al Atlético

El acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero se ha producido un giro de guion, seguramente al conocer desde la cúpula directiva azulgrana que el club interesado en Suárez es el Atlético de Madrid, uno de los principales rivales de los barcelonistas en LaLiga.

Según diferentes informaciones, en la lista de clubes a los que no podría ir Suárez, si el Barcelona le daba la carta de libertad, se encontrarían el Real Madrid y los dos equipos de Manchester (City y el United), además del Paris Saint Germain.

El desencuentro entre las dos partes se podría haber producido al conocerse el interés del Atlético y ante la idea desde el club azulgrana de incluirlo también en esa lista de equipos.

Manu Carreño: "Cuesta pensar que Bartomeu pague la ficha a Suárez y lo mande gratis al Wanda"

El director de 'El Larguero' ofreció su punto de vista y la última hora de la posible llegada del uruguayo al Atlético de Madrid. "Yo no pondría la mano en el fuego porque Luis Suárez vaya a ser jugador del Atlético de Madrid. No sé a vosotros, pero a mí me cuesta tanto pensar que Bartomeu le pague parte de la ficha a Luis Suárez y lo mande con un lazo al Wanda Metropolitano. Es que, que alguien me despierte", opinó Manu Carreño.

"¿Dejar escapar a Luis Suárez, gratis, a un rival directo y pagándole parte de la ficha? Yo quiero verlo. No digo yo que no vaya a ir al Atlético, el acuerdo entre Suárez y el Atlético está cerrado, cobraría 15 millones en dos temporadas. Solo falta que el Barcelona le de la carta de libertad", sentenció.

Investigan si el examen de italiano estuvo amañado

Las autoridades italianas investigan si el examen por el que el delantero uruguayo Luis Suárez obtuvo su ciudadanía en el país pudo estar amañado y pudo contar con antelación con las preguntas y los temas a tratar.

La investigación la están llevando a cabo la Guardia di Finanza y la Fiscalía de Perugia y, según las primeras investigaciones, Suárez podría haber contado con ayuda para aprobar el examen e incluso podría haber sido puntuado antes de responder a las preguntas, se lee en un comunicado de la Fiscalía de Perugia.

El examen fue realizado en la Universidad para Extranjeros de Perugia y por ahora están siendo investigados la rectora Giuliana Grego Bolli; el director, Simone Olivieri; los profesores Lorenzo Rocca y Stefania Spina; y la trabajadora Cinzia Camagna; pero no el jugador uruguayo.

Más información

Descubre las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Conoce el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.