La bochornosa respuesta de un empresario negacionista: "¡El antídoto para el COVID es la cerveza!"

La enorme mayoría de los establecimientos de hostelería están cumpliendo a rajatabla las medidas de prevención del COVID-19, pero lo cierto es que, en plena segunda ola de la pandemia en España y con decenas de muertos cada día, aún hay empresarios que se comportan de forma irresponsable. Eso es, al menos, lo que ha denunciado una usuaria de TripAdvisor: "Como si el coronavirus no existiera", ha publicado en su reseña del pasado 20 de septiembre.

María López detalla que era clienta habitual de la Cervecería Mapamundi 2011 de Málaga, pero que ahora no piensa volver: "Me encantaba venir de vez en cuando a esta cervecería a tomar una cerveza belga y relajarme. Pero, desafortunadamente, me parece muy grave que, a las alturas que estamos y con la situación tan grave que tenemos encima, ninguno de los dependientes lleven puesta en ningún momento la mascarilla. Eso me hace pensar que, obviamente, las mesas y sillas no se desinfectan después de cada uso".

Lo peor, de todas formas, es cómo ha respondido el gerente del local. En una respuesta que ya no aparece en TripAdvisor, pero que la clienta ha reproducido en Twitter, el responsable de la cervecería hace gala de un alarmante negacionismo.

"Pues es muy sencillo: no vuelvas! La mascarilla no te va a salvar! El coronavirus está en tu cabeza! Es un virus mental! Este es el único lugar libre de coronavirus! Además el antídoto para esta enfermedad es la cerveza belga y/o artesanal. El lúpulo es anticancerígeno y antivirus, razón por la cual bebo cerveza de calidad y no enfermamos de corona. Si tienes miedo, quédate en casa! Cierra puertas y ventanas y ponte mascarilla. Utiliza guantes y desinfectante. Ya verás qué bien!", asegura.

Cervecería Mapamundi (Málaga). / TRIPADVISOR

La Cadena SER se ha puesto en contacto por teléfono con Manuel, gerente de la Cervecería Mapamundi 2011, quien ha respondido muy brevemente: "Es un montaje de la competencia, no tengo nada que ver. Es una mentira". Lo cierto es que su actitud evasiva hace muy poco verosímil sus palabras.

Preguntada por la Cadena SER, María López asegura que cuando el tema empezó a adquirir revuelo en redes sociales, los responsables de la cervecería borraron su respuesta. Pero ella ya ha avisado a las autoridades locales, quienes a su vez han trasladado el asunto a la Policía Local de Málaga.