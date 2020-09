La palabra clave a la que se agarra Madrid para no obedecer a Illa

Tras la reunión Interterritorial de este miércoles, tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se han referido a la palabra “consenso” para justificar su decisión. Salvador Illa, para asegurar que la decisión de aplicar nuevas medidas restrictivas en las grandes ciudades de España que superen la tasa de 500 contagios por 100.000 habitantes (medidas aplicables en Madrid y otros 9 núcleos urbanos de la Comunidad de Madrid) ha sido colegiada y respaldada en la reunión Interterritorial de Sanidad.

Por su parte, el consejero madrileño ha recurrido también al consenso, pero para negar que haya existido. Escudero ha asegurado que solo las autonomías gobernadas por el PSOE han votado a favor y que, por tanto, la aplicación de esas medidas no se ha tomado en consenso entre todas las comunidades autónomas. “El documento no ha sido aprobado por consenso y no es válido”, aseguraba Ruiz Escudero durante su rueda de prensa.

"Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada, es falso", continuaba el consejero. Una afirmación que choca frontalmente con otra, de Salvador Illa, pronunciada unos minutos antes. "No contemplo que una decisión colegiada no se aplique en Madrid", advertía el ministro. Ni Illa ni Escudero han desvelado en sus comparecencias qué medidas pretenden tomar en adelante. Ni el Gobierno dice qué hará si Madrid desobedece la orden ministerial ni desde la Puerta Sol revelan cómo actuarán si ese documento aparece publicado en el BOE, pero ambas instituciones basan en el consenso su postura en este conflicto.

Illa afirma que la mayoría de los participantes en esa reunión han dado su luz verde a los planteamientos de Sanidad. Escudero, por su parte, a que las medidas han encontrado el rechazo de varias autonomías (Madrid y el resto de las autonomías gobernadas por el PP y Cataluña) y, por este motivo, no hay un acuerdo de la Interterritorial.

Si acudimos a la RAE, consenso significa acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Y es esto es a lo que se agarran ambas partes para justificar su decisión.

Qué dice el reglamento

El plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19 establece que “las actuaciones de preparación y respuesta deben adoptarse de forma consensuada y coordinada por los distintos agentes implicados en la evaluación y gestión del riesgo”. Dicho reglamento también asegura que la declaración de actuaciones coordinadas “obliga a todas las comunidades autónomas incluidas en ella” y para su realización podrá acudirse a una serie de mecanismos, entre los que se encuentran la activación o diseño de planes y las estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias.

Además, apunta que, si las características de la situación superan las capacidades de respuesta en salud pública y asistencial a nivel autonómico y existe una presión creciente sobre el sistema, “se valorarán fórmulas de cogobernanza que se pactarán con la comunidad autónoma para la gestión de esta eventualidad de forma consensuada y coordinada con las partes implicadas”.