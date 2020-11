Pablo Motos vuelve a la carga: esta vez compara a Fernando Simón con Isabel Díaz Ayuso

Una noche más, 'El Hormiguero' aprovechó el último tramo del programa para valorar las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para aplacar la crisis sanitaria. Uno de los primeros temas que abordaron fue la reducción del IVA de las mascarillas y tanto Pablo Motos como el presentador criticaron las diferentes versiones que dieron en un solo día los distintos portavoces del ejecutivo que comanda Pedro Sánchez. Sin embargo, fue otro debate el que aprovechó el presentador para cargar, una vez más, contra Fernando Simón: la PCR negativa que pedirá España a las personas que lleguen de países de riesgo.

"Hablando de cosas raras. Ahora, de repente, los extranjeros que vengan se tendrán que hacer en el país de origen la PCR. Una cosa que estamos diciendo desde el verano pasado y poco menos que nos mandaban a la porra", empezó diciendo Motos. "Entonces decían que no servía para nada. ¿No servía para nada? ¿Sirve para algo? ¿Qué ha dicho Fernando Simón? Por saber, por mi referente", añadió en tono sarcástico.

Cristina Pardo, colaboradora habitural del programa, recordó las palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien no se mostró en contra de esta medida, pero sí afirmó que no pensaba que fuera a tener mucha repercusión teniendo en cuenta que los casos importados no llegan a los 4.500.

Fue entonces cuando Pablo Motos comparó a Fernando Simón con Isabel Díaz Ayuso: "Menos mal que luego está la Comunidad de Madrid", bromeó. "Que está Díaz Ayuso... ¿En una competición quién ganaría Fernando Simón o Díaz Ayuso? En una competición de cosas imposibles".