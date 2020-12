Cambios en el sorteo de lotería de Navidad: esto es lo que debes saber

Queda una semana, siete días, para el sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad del 22 de diciembre, el más esperado del año porque además de los 400.000 euros al décimo que se lleva el Gordo implica entrar de lleno en la Navidad. Y más aún este atípico año 2020, marcado por la pandemia de coronavirus, una enfermedad que también sobrevuela el sorteo lotero navideño desde el día de la presentación de su campaña, que se hizo en streaming para evitar la presencia de los periodistas en la rueda de prensa. "Compartir como siempre, compartir como nunca" es el lema de este año, pensado para destacar lo positivo de los valores humanos.

¿Dónde se celebra el sorteo?

El sorteo de lotería de Navidad se celebra en el Teatro Real de Madrid el día 22 de diciembre a las 9:00 horas. Hasta esa ubicación llegan este martes los bombos del sorteo. Siguiendo el protocolo de medidas anticovid, no se permite el acceso a los medios de comunicación al interior del recinto para plasmar las imágenes de la entrada de los bombos, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado este lunes.

¿Se podrá entrar en la sala el día del sorteo?

No. Este sorteo atípico no contará con la presencia de público en la sala debido a las restricciones impuesta para hacer frente a la pandemia. Este año no habrá madrugones a las puertas del Teatro Real para ser los primeros en entrar y coger un buen asiento para asistir al sorteo, ni veremos a personas disfrazadas para atraer a la suerte, ni a asistentes con sus décimos en mano para comprobar in situ si el 2020 acaba finalmente con fortuna.

¿Estarán los Niños de San Ildefonso en el sorteo?

Sí. Los Niños de San Ildefonso estarán en el sorteo para cantar los números y los premios, y deberán acudir al Teatro Real con mascarilla de forma obligatoria, y además se realizará un test de antígenos a todos los que estén sobre el escenario. Los niños y niñas de San Ildefonso solo podrán quitarse la mascarilla en el momento en el que canten las bolas de premio y número, y mantendrán una distancia de seguridad de dos metros entre sus posiciones en el salón.

Lo que no habrá es entrevistas ese 22 de diciembre a los niños de San Ildefonso. Los que canten el Gordo se quedarán sin esos minutos de protagonismo en radios y televisiones porque, aunque habrá periodistas en el Teatro Real, se ha reducido su presencia en un 50% y no se les permite acercarse a los cantores para entrevistas.

Los bombos de las bolas estarán más separados de lo habitual para poder garantizar la seguridad de los trabajadores y una mampara se colocará entre los profesionales del sorteo. Además, la mesa presidencial contará este año con cuatro integrantes, en lugar de los cinco habituales, para poder asegurar una distancia mínima de seguridad entre ellos.

Los números del sorteo: Castilla y León es la comunidad autónoma que más dinero gasta por habitante en el sorteo. / Europa Press (Europa Press)

Los números del sorteo de Navidad

-Este año están disponibles para este sorteo un total de 172 millones de décimos, 172 series de 100.000 números cada una.

-La emisión alcanza los 3.440 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios, con lo que el próximo 22 de diciembre se repartirán 2.408 millones de euros en premios.

-El Gordo estará dotado de 400.000 euros al décimo.

-El segundo premio será de 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo.

-El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.

El anuncio de la lotería de Navidad 2020

Este año la campaña lleva como lema "compartir como siempre, compartir como nunca". En el anuncio, la ayuda entre vecinos, el compañerismo en tiempos de teletrabajo. las dificultades de las pequeñas empresas y comercios, quedan reflejadas en los spots.