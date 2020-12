"Así estaba mi corazón, que ya no aguantaba más...": Iker Casillas relata uno de sus momentos más tristes

El documental sobre la vida deportiva de Iker Casillas, 'Colgar las Alas' llegó a su fin este viernes con el último de los seis capítulos de la cinta. En él, relató uno de sus momentos más duros en el mundo del fútbol e hizo balance de su exitosa carrera.

Para el exportero madrileño no fue de recibo la manera en la que se enteró de su suplencia en la Eurocopa de Francia de 2016. "Algunos nos hemos ganado el derecho a que, por lo menos, sea él quien nos diga si vamos o no vamos a formar parte del equipo. Después de estar con Vicente ocho años, más otros cuatro en el Madrid y conocerme desde los nueve, creo que te lo puede llegar a explicar un minuto, a pesar de que no estés de acuerdo con él. Me sentí mal, me sentí fastidiado, me sentí dolido, me sentí triste… Ya no quería más polémicas, me fui a Oporto para estar tranquilo. Así estaba mi corazón, que ya no aguantaba más...", explica.

El partido ante Croacia

"Cuando me preguntaron, dije que lo mejor que podía hacer era seguir con David (De Gea). Yo no me veía capacitado para jugar ese tercer partido. Si ganabas, ibas por un lado del grupo; si perdías, ibas por el otro. Menos mal que dije que no, porque si ese día llegamos a perder el partido, como perdimos por 2-1, habríamos ido por el lado contrario al que fuimos, que nos tocó Italia. Y estoy convencidísimo de que, como el día de la final de Lisboa o del Mundial de Brasil, la gente estaba esperando para decir que no estaba bien, que cómo apostaba Del Bosque por Casillas y que hemos perdido 2-1 ante Croacia", desvela, sorbe el tercer partido de la fase de grupos de la Eurocopa ante Croacia.

Casillas explica que para él "es raro verme como una leyenda. No creo que lo sea. Me cuesta bastante y me da hasta un poco de respeto".

Leyenda del fútbol es, indiscutiblemente. Ahora, mira adelante: "Igual que hubo un inicio en San Mamés, también tiene que tener un final. De pequeño tenía la ilusión de ser el mejor del mundo, lo he conseguido cinco veces. Tenía ilusión por ganar un Mundial con mi país y lo he conseguido. Tenía ilusión por ganar Copas de Europa con el Real Madrid y lo he conseguido. A lo mejor mi final no es el final soñado, pues posiblemente, pero no tengo ninguna queja. Aquí estamos, deseando poner historias a esta vida, que espero le quede mucho camino, pero desde hace tiempo vivo el día a día".