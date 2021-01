"Soy el 007 español": la divertida imitación de Joaquín Reyes sobre el comisario Villarejo

Hace apenas unos días, concretamente el pasado viernes, el comisario jubilado José Villarejo declaraba por primera vez en calidad de investigado en el juzgado de Instrucción Número 8 de Madrid por presuntos delitos calumnias y denuncia falsa contra el ex jefe del CNI. Un juicio, en el que respondió a todas las partes, en el que negó en todo momento que su ánimo fuera "injuriar" al exjefe del CNI, Félix Sanz Roldán.

Aprovechando este suceso, Joaquín Reyes se ha puesto en la piel del comisario en un nuevo episodio de Zanguangos. Después de caracterizarse como él, con su barba canosa y la clásica gorra que muestra en sus pocas apariciones en prensa incluida, el humorista ha explicado cómo es un día a día en la vida de Villarejo y cómo llegó a convertirse en el "hombre que conoce los secretos más oscuros del estado".

"He pasado mucho tiempo en las cloacas, me llaman el tito de las tortugas ninja"

Todo comienza con el falso comisario Villarejo escuchando lo que ocurre en la habitación contigua gracias a un vaso. Tras ponérselo en la oreja, descubre que el rey emérito no está en Abu Dabi, sino en Albacete: "Es igual de desértico pero se come mucho mejor". A continuación, y después de descubrir que la cámara le está grabando, Villarejo se presenta como comisario, empresario y el hombre que conoce todos los secretos del estado. También como el "tito de las tortugas ninja", pues reconoce que ha pasado más tiempo en las cloacas que ellas.

A continuación, el humorista lamenta estar en la cárcel después de toda una vida luchando por su país: "Con lo que yo he hecho por España". Y es que, bajo su punto de vista, tan solo ha dado exclusivas a la prensa: "Lo hace Iñaki Gabilondo y es libertad de información y lo hago yo por lucrarme y es delito. A mí no me cabe en la cabeza porque gracias a mí os habéis enterado de movidas muy tochas". Desde el polémico ático de Ignacio González hasta la guerra sucia en Cataluña, los líos de faldas y dinero del emérito y lo del pequeño Nicolás.

"Soy el 007 español"

Después de recordar algunas de las tramas que ha destapado durante estos últimos años, el que fuera comisario ha recordado que ha trabajado para todos los gobiernos: "A mí me da igual rojos y azules porque soy un servidor del estado. Soy el 007 español". A lo largo de su trayectoria, Villarejo reconoce haber sido amigo de fiscales, políticos e incluso de Corinna Larsen, con la que asegura llevarse fenomenal.

Por último, José Villarejo nos muestra las cloacas del estado en la que se encuentran algunos de los secretos mejor guardados del estado: "Organizar las cloacas del estado es un follón".