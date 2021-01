El entrenador de De Jong en el Willem II, Jos Bogers, ha asegurado en el Què t'hi Jugues de SER Catalunya que el holandés está "más feliz" en su nueva posición. "Cuando era joven no era centrocampista defensivo, como en su primer año en Barcelona. Cuando era joven ya jugaba mucho mejor a las posiciones de ataque", ha contado. "Lo conozco y reconozco su juego ahora, está disfrutando más en la nueva posición ofensiva", constata Bogers.

Sobre el aspecto goleador, el exentrenador de De Jong comenta que "era un jugador que marcaba pero no demasiado". "Era el que hacía la asistencia o la preasistencia. Era muy bueno rompiendo líneas, en el pase, en el dribling... pero no en el chute", especifica. "Marcaba goles, pero como marcó ayer, corriendo desde detrás y marcando goles que parecen fáciles pero no lo son. La carrera que hizo es muy difícil", apostilla.

Su mejor momento

Bogers cree que De Jong está en el mejor momento de su carrera. "Los primeros meses o años, cuando tienes que adaptarte al club, a los jugadores, a la manera de jugar, a la cultura, cuesta, pero ahora está en el mejor momento. Creo que puede mejorar todavía. No es una posición nueva pero no ha jugado mucho en el Ajax ni en el Barça, por lo tanto todavía puede mejorar a esta posición", ha dicho.

Además, la autocrítica constante es lo que le lleva a mejorar. "Es su rasgo característico y el que lo hace un jugador top. Siempre quiere ser mejor... cuando ha jugado un gran partido siempre quiere jugar mejor. Y esto es el que convierte en especial, en un jugador TOP", ha finalizado.