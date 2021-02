Fernando Simón: "Mucho cuidado con las desescaladas"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para analizar la evolución de la pandemia de COVID-19, así como el proceso de vacunación.

Los datos comunicados por Sanidad confirman la bajada en la incidencia acumulada en 14 días, que actualmente se sitúa en 540,30 casos por cada 100.000 habitantes, pero Simón ha insistido en que "sigue siendo muy alta" por lo que hay que "seguir teniendo mucho cuidado con la transmisión".

"Podemos esperar una tendencia ligeramente descendente, pero eso no quiere decir que no tengamos una muy alta ocupación de ucis", ha recordado el director del CCAES. "La evolución es la esperada, también en la parte asistencial, pero un 40,5% de ocupación en UCI sigue siendo altísima".

Simón también ha destacado el "descenso claro" en el número de fallecidos, que este jueves ha sido de 513, pero ha reconocido que hay ondulaciones y que puede seguir habiéndolas hasta la próxima semana.

Simón y la relajación de medidas

Preguntado sobre la relajación de medidas que ya han anunciado Castilla-La Mancha y Castilla y León, Simón ha explicado que aún hay seis CCAA por encima de la incidencia media, y que las decisiones deben depender de la evolución de la pandemia, asegurando [mientras mostraba un mapa de color rojo] que la situación en España sigue siendo de color rojo: "Ni verde, ni naranja", ha apuntado Simón, que posteriormente ha destacado que sería un error fijar un horizonte para desescalar. "Nos equivocamos si planteamos los objetivos en cuanto a fechas, tiene que ser en cuanto a niveles de transmisión. Si conseguimos transmisiones muy bajas muy pronto, no habrá que esperar a Semana Santa. Si tardamos en llegar, habrá que esperar. El concepto no tiene que ser ahora mismo Semana Santa o no. Entiendo que la gente quiere saber si va a poder reservar viajes. Entiendo que va a depender de cómo se respeten las medidas de seguridad", ha asegurado Simón, que incluso se ha posicionado del lado de la OMS en esta materia.

"Todavía no estamos en niveles de vacunación suficientes ni en niveles de transmisión suficientemente bajos como para empezar a relajar más rápido de la cuenta. Lo que propone la OMS es totalmente lógico: mucho cuidado con las desescaladas. Las desescaladas demasiado rápidas lo que conllevan es nuevas olas antes de tiempo", ha añadido.

Sobre las declaraciones del juez del magistrado Luis Ángel Garrido, ponente del auto que hace unos días avaló la reapertura de bares y restaurantes en los municipios vascos más afectados por el COVID-19, y según ha revelado la Cadena SER en las últimas horas declaró en una tertulia que "los epidemiólogos son médicos de cabecera con un cursillo", Simón ha asegurado que se utilizará cualquier "medida eficaz, ya sea de la Edad Media o de la Edad de Piedra".

Simón y la polémica por la PCR a Illa

Fernando Simón ha sido cuestionado en rueda de prensa sobre la polémica que se ha producido después de que el candidato del PSC a las catalanas y exministro de Sanidad, Salvador Illa, se haya negado a hacerse una PCR antes de un debate electoral y sobre si cabe la posibilidad de que, como desliza el PP, podría tratarse de que se haya vacunado. "Una persona vacunada no puede dar positivo en PCR, creo que no, aunque no soy experto. Una vez vacunado, no debería dar positivo en el PCR. Si que podría dar positivo en las pruebas de anticuerpos si estas detectan los anticuerpos que generan las vacunas, pero en las pruebas de infección, no", ha asegurado Simón.

Simón y las mascarillas de tela

Cuestionado por las novedades anunciadas por Estados Unidos respecto a las mascarillas higiénicas, Fernando Simón ha asegurado que las mascarillas de tela que se están comercializando el España, no las de fabricación casera, cumplen con la normativa de filtrado y que, en este sentido, la situación es diferente a la que se vive en Estados Unidos. "En cuanto a las mascarillas, si que es cierto que el CDC de EEUU recomienda unas modificaciones de uso de las mascarillas higiénicas. Por lo que hemos leído, lo que propone es utilizar una mascarilla quirúrgica debajo de mascarillas caseras y no homologadas. Las mascarillas de tela que utilizamos en España tienen una capacidad de filtrado muy altas, hablo de las que cumplen la normativa, que son las que podemos valorar", ha asegurado Simón, que ha insistido en que las mascarillas quirúrgicas cumplen perfectamente con su cometido de evitar la propagación de la pandemia.

Silvia Calzón y el plan de vacunas

También ha comparecido la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, quien ha explicado que hasta el momento se han administrado 2.320.507 dosis de vacunas contra la COVID, lo cual equivale al 79,6% de las dosis entregadas a las CCAA. Calzón también ha recordado que el número de personas inmunizadas sitúa a España en el séptimo puesto a nivel mundial.

La secretaria de Estado también ha confirmado la llegada, este jueves, de 228.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. "Si hace un año nos llegan a decir que a estas alturas íbamos a tener vacunas disponibles, no hubiéramos dado crédito", ha dicho.

Sobre las declaraciones del magistrado Luis Ángel Garrido, Calzón ha reivindicado la labor de los epidemiólogos y ha puesto de manifiesto el reconocimiento del Ministerio de Sanidad a todos los profesionales de epidemiología: "Si el Dr. Simón puede estar aquí cada lunes y cada jueves es gracias al esfuerzo de muchos hombres y mujeres. Debemos reconocer ese esfuerzo".

Preguntada sobre la posibilidad de administrar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años, Calzón ha recalcado que Sanidad ha apostado por mantener una actitud prudente en base a los estudios clínicos disponibles, y ha repetido que de momento se va a esperar a obtener nuevos datos contrastados. "Pero todos los colectivos se vacunarán", ha dicho.