La mujer de la peineta a Nadal admite que iba bebida y se reafirma: "Es increíblemente aburrido"

El tenista Rafa Nadal, segundo del ránking ATP, no encontró dificultades para vencer al estadounidense Michael Mmoh (177º) al que derrotó por 6-1, 6-4, 6-2, en 1 hora y 47 minutos, este jueves en la segunda rondas del Open de Australia.

El español no mostró el menor signo de debilidad física, pese a sufrir molestias en la espalda desde hace dos semanas.

Sin embargo, la escena protagonista no fue por parte de ninguno de los dos tenistas. El manacorí se vio perturbado por una ruidosa espectadora, que fue expulsada cuando, colocada en su campo de visión, se divertía haciendo gestos maleducados con sus manos al español. La aficionada llegó a hacer varias peinetas a Rafa.

Nadal, sorprendido ante algo que jamás le había ocurrido en una pista de tenis, decidió tomárselo con humor y aguantar con paciencia los abucheos del público hacia la mujer.

"No la conozco y, sinceramente no tengo ganas de conocerla. Creo que había había bebido demasiado gin o tequila", comentó Nadal con una sonrisa.

La respuesta de la aficionada

La espectadora, bajo el nombre falso de Lisa, ha concedido este viernes una entrevista al programa de radio australiano ‘Mañanas’ que dirige con Neil Mitchell en Radio 3AW693.

La señora se reafirmó al considerar que Nadal es un aburrido, aunque desarrolló que el alcohol no hace bien en las personas: "No, la verdad que no soy un gran fan de Rafa Nadal. Creo que es increíblemente aburrido todos esos rituales que tiene antes de sacar. El hecho mismo de que aparentemente mis fotos se hayan vuelto virales, incluso en todo el mundo, refleja lo aburridos que son sus partidos", aseguró.

"El alcohol te hace estar un poco desinhibida. Mi hija no está muy contenta de lo que hice", admitió.

"No sé por qué no podía decir en alto lo que me parecía el partido, fueron muy maleducados al sacarme así de la pista. Me dijeron que me tenía que ir y yo les pregunté el porqué: ‘Soy un espectador, he pagado mi entrada, ¿por qué no se me permite hablar’. De hecho, en el anterior partido le había gritado a Svitolina, es una de mis favoritas", explicó la aficionada.